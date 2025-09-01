Polscy Nobliści patronami szkoły w Łążynie. Wojewódzka inauguracja roku w Grudziądzu [zdjęcia]

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Grudziądzu/fot. Tatiana Adonis
Blisko 337 tysięcy uczniów z regionu rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Towarzyszy im ponad 47 tysięcy nauczycieli.
Nowy rok szkolny zainaugurowano w całym regionie – w Łążynie (powiat toruński) szczególnym punktem uroczystości było nadanie tamtejszej podstawówce imienia Polskich Noblistów. - To dla nas historyczne wydarzenie - przez ogromną różnorodność, otwartość nazwy i nawet to, że mamy jeszcze okazję zwrócić się - co zrobiliśmy przed nadaniem imienia - do żyjących naszych noblistów- podkreślała dyrektor szkoły Monika Stafiej. - Pani Olga Tokarczuk napisała do nas list, że jest to wyjątkowy patronat, który promuje kreatywność, odwagę, różnorodność.
- Planujemy co roku wydarzenia związane z nową nazwą. Będziemy upamiętniać każdego z tych noblistów, żeby uczniowie na zawsze zachowali ich w swojej pamięci - mówiła pedagog Kamila Andrzejczak.
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego z udziałem władz wojewódzkich, samorządowych i zaproszonych gości odbyła się dziś także w Szkole Podstawowej nr 20 w Grudziądzu. Tu naukę rozpoczęło ponad 700 uczniów, w tym setka pierwszoklasistów. W całym Kujawsko-Pomorskiem działa około 700 szkół podstawowych, blisko 230 liceów oraz niemal 300 techników i szkół branżowych. Najwięcej uczniów rozpoczyna naukę w podstawówkach - to ponad 143 tysiące osób. Do szkół ponadpodstawowych uczęszcza natomiast 87,6 tysiąca młodych ludzi. W placówkach regionu zatrudnionych jest prawie 47 tysięcy nauczycieli, z czego ponad 25 tysięcy to nauczyciele dyplomowani.
