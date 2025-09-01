Rekordowe inwestycje w bydgoskich szkołach. Termomodernizacja placówek w ramach KPO

Władze miasta zapowiadają rekordowe inwestycje w bydgoskich szkołach i przedszkolach w tym i kolejnym roku/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay
W Bydgoszczy w ławkach zasiądzie 45 tysięcy uczniów, prawie trzy tysiące z nich rozpocznie naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych. Jak podkreśla Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta, uczniów i nauczycieli w tym roku szkolnym czeka kilka zmian, także w samych placówkach będzie się sporo działo.
Waszkiewicz zapowiedziała też rekordowe inwestycje w bydgoskich szkołach i przedszkolach w tym i kolejnym roku. Wszystko dzięki milionom z Krajowego Planu Odbudowy.
– Realizujemy sześć bardzo dużych projektów termomodernizacji finansowanych z KPO. Jesteśmy w trakcie realizacji wszystkich. To jest bardzo duży projekt na łącznie ponad 87 milionów złotych. Czekają nas kolejne inwestycje. Mianowicie w najbliższym czasie rozpoczniemy inwestycje w sześciu kolejnych obiektach oświatowych i to będzie pomoc, jeśli chodzi o fundusze unijne z naszego bydgoskiego ZIT-u. Na te kolejne remonty czeka między innymi Zespół Szkół Spożywczych, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, czy chociażby Zespół Szkół nr 29 przy ulicy Słonecznej – zapowiada Waszkiewicz.
Miasto sięgnęło również po preferencyjną pożyczkę z KPO na termomodernizację kolejnych 11 placówek w ciągu następnych 3-4 lat.
– Na taką modernizację czeka między innymi Szkoła Podstawowa nr 20, 27, 46 czy 60 i jeszcze wiele innych. Termomodernizacja szkół to nie tylko wymiana instalacji, docieplenie dachów, ścian, czy wymiana okien, ale również poprawa funkcjonowania estetyki szkoły. To bardzo duża oszczędność, jeśli chodzi o wydatkowanie środków na ogrzewanie, czy generalnie na energię. Wszystkie zadania są połączone z edukacją ekologiczną – dodaje Waszkiewicz.
Pieniądze z KPO pozwolą też na kontynuowanie prac przy utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
