Inowrocławski Pozkal otrzyma środki na utrzymanie miejsc pracy? Część zakładu spłonęła w pożarze

2025-09-16, 16:02  Marcin Glapiak/Redakcja
Pożar w inowrocławskim zakładzie wybuchł w maju/fot.: Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu

Trwa walka o uratowanie inowrocławskiego zakładu poligraficznego Pozkal. W maju duża część budynków należących do firmy spłonęła w pożarze. Jest szansa, że zakład otrzyma rządowe wsparcie.

W tej sprawie interweniowali senator Ryszard Brejza i poseł Magdalena Łośko.

– Interwencja do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o to, aby nastąpiło z jego strony wsparcie dla zakładów w postaci dofinansowania miejsc pracy. Mamy informację, że trwają procedury i jest zgoda ministerstwa. Wnioski były na nieco większą kwotę, bo 3-4 miliony. Natomiast obecnie mówimy o kwocie 1,9 miliona złotych. Procedura trwa, więc nie wiemy do końca, czy na tej sumie się zatrzyma, czy będzie nieco niższa – mówiła Łośko.

Dotacja ma pochodzić ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ponieważ jej głównym celem jest utrzymanie miejsc pracy. W Pozkalu może ją stracić 300 osób.

