Nocny pożar strychu kamienicy na bydgoskim Okolu. Dwie osoby straciły dach nad głową

2025-09-25, 09:29 Damian Klich

Nikomu nic się nie stało, ale strych nie nadaje się już do zamieszkania.

W nocy palił się strych kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 36 w Bydgoszczy. Mieszkały tam dwie osoby, zostały ewakuowane przez strażaków.

W nocy kamienicę musiało opuścić także ośmioro innych lokatorów. Pożar został ugaszony. Nikomu nic się nie stało, ale strych nie nadaje się już do zamieszkania.



Pozostali mieszkańcy wrócili już do swoich lokali. Teraz policyjny biegły z zakresu pożarnictwa ma ustalić przyczynę pojawienia się ognia.