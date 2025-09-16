Po nocnych burzach strażacy w województwie kujawsko-pomorskim interweniowali zaledwie kilka razy
Miejscami zdarzały się mocne podmuchy wiatru połączone z intensywnymi opadami deszczu i gradu w naszym regionie.
- Mimo tego interwencji było niewiele - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Głównie w powiecie brodnickim i wąbrzeskim. Przy ul. ks. Kujawskiego w Książkach od godz. 8 rano strażacy pompowali wodę, aby umożliwić mieszkańcom przejazd. Z kolei w Wąbrzeźnie przy ul.
Wolności pompowana jest woda z piwnic.
Do końca tygodnia burze nie powinny już nawiedzać naszego województwa. W środę (17.09) mogą zdarzyć się jedynie przelotne opady deszczu. Weekend zapowiada się upalnie.