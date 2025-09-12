Zakłady Anwil sprawdzą swój system alarmowy. Będą wyć syreny, na drodze stanie policja

2025-09-12, 07:55  Marek Ledwosiński/Redakcja
Zakłady Anwil, zdjęcie ilustracyjne/fot. Anwil

W piątek, 12 września, Zakłady Chemiczne „Anwil" będą sprawdzać swoje fabryczne systemy alarmowe, używane na wypadek skażenia chemicznego. Firma wystosowała komunikat, by mieszkańcy wiedzieli, że to jedynie zaplanowana akcja.

Jest to również ważne dla kierowców, ponieważ uruchomione mają być tablice informujące o blokadzie wjazdu na skrzyżowanie ulicy Inowrocławskiej z drogą krajową numer 91. Na sygnalizatorach dodatkowo pojawią się nieznikające czerwone światła.

Anwil informuje, że akcja rozpocznie się około godziny 11:00 i potrwa pół godziny. Nad wszystkim czuwać będą policjanci z drogówki.

W przesłanym komunikacie firma przeprasza za utrudnienia i przypomina, że to jedynie obowiązkowe badanie sprawności systemów alarmowych.

