Po nalocie dronów z Rosji. Wojewoda uspokaja, ale także przestrzega przed dezinformacją

2025-09-10, 11:22  Damian Klich/Redakcja
Michał Sztybel/fot: Radosław Łączkowski, archiwum

Michał Sztybel/fot: Radosław Łączkowski, archiwum

- Mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego nic nie grozi - taki komunikat przekazuje Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w związku z nocnym naruszeniem polskiej strefy powietrznej przez rosyjskie drony.

- Informujemy, że nie ma zagrożenia dla województwa kujawsko-pomorskiego - mówi Natalia Szczerbińska, rzecznik prasowy wojewody Michała Sztybla. - W związku z dzisiejszymi wydarzeniami, wojewoda pozostaje w stałym kontakcie operacyjnym ze służbami i monitoruje sytuację. Nie ma potrzeby organizowania sztabu kryzysowego. Uspokajamy wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów służb na oficjalnych profilach po to, by nie ulegać dezinformacji.

Oficjalne komunikaty są publikowane na stronie urzędu i na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Podobny komunikat wystosował prezydent Torunia, Paweł Gulewski: „Proszę, abyście opierali się wyłącznie na oficjalnych komunikatach samorządu, rządu i Wojska Polskiego. Jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz przedstawicielami służb"


Na wszelkich forach internetowych już krążą fake newsy powielane przez rosyjskie trolle, jak chociażby, że były to ukraińskie drony. Ufajcie Państwo tylko sprawdzonym źródłom informacji.

