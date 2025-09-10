Po nalocie dronów z Rosji. Wojewoda uspokaja, ale także przestrzega przed dezinformacją
- Mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego nic nie grozi - taki komunikat przekazuje Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w związku z nocnym naruszeniem polskiej strefy powietrznej przez rosyjskie drony.
- Informujemy, że nie ma zagrożenia dla województwa kujawsko-pomorskiego - mówi Natalia Szczerbińska, rzecznik prasowy wojewody Michała Sztybla. - W związku z dzisiejszymi wydarzeniami, wojewoda pozostaje w stałym kontakcie operacyjnym ze służbami i monitoruje sytuację. Nie ma potrzeby organizowania sztabu kryzysowego. Uspokajamy wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów służb na oficjalnych profilach po to, by nie ulegać dezinformacji.
Oficjalne komunikaty są publikowane na stronie urzędu i na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.
Podobny komunikat wystosował prezydent Torunia, Paweł Gulewski: „Proszę, abyście opierali się wyłącznie na oficjalnych komunikatach samorządu, rządu i Wojska Polskiego. Jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz przedstawicielami służb"