Torowisko połączy rondo Fordońskie z Bielawami? ZDMiKP w Bydgoszczy zleca zaprojektowanie

Nowe torowisko wzdłuż alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego połączy rondo Fordońskie z Bielawami/fot: ZDMiKP w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zleca zaprojektowanie nowego torowiska wzdłuż alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które połączy rondo Fordońskie z Bielawami. Dodatkowo drogowcy zapowiadają zlecenie przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla połączenia ul. Gdańskiej z pętlą przy ul. Rycerskiej.
Projektanci nowej linii będą bazować na koncepcji, która wcześniej została poddana konsultacjom społecznym. Zakłada ona budowę torowiska wzdłuż al. Kardynała S. Wyszyńskiego pomiędzy pętlą Bielawy a rondem Fordońskim.
Realizacja tej inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon.
Umożliwi również sprawny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz nowego kampusu Akademii Muzycznej.
Prace nad dokumentacją i zezwoleniami potrwają dwa lata Torowisko, o długości 1,6 kilometra, zlokalizowane byłoby pomiędzy jezdniami al. Kardynała S. Wyszyńskiego. Na Bielawach konieczne będzie też wybudowanie nowego odcinka ul. Chodkiewicza pomiędzy ulicami J. Wybickiego i al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przebudowa pętli tramwajowej. Torowisko na al. Wyszyńskiego również zostanie zaprojektowane jako zielone z odkrytymi szynami.
Największym wyzwaniem będzie wpięcie torów do węzła na rondzie Fordońskim.
Prace nad dokumentacją nowej linii wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zajmą około dwóch lat.
Tory mogą połączyć ul. Gdańską z ul. Rycerską Wkrótce ogłoszone zostanie też postępowanie związane z zaprojektowaniem torowiska łączącego ulicę Gdańską z pętlą przy ul. Rycerskiej. Koncepcja, która została skonsultowana z mieszkańcami i wybrana do realizacji zakłada stworzenie dwutorowej linii tramwajowej, która skróci podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia.
Przyczyni się też do skrócenia czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo. Tory mają zostać ułożone na ul. Nowoświeckiej – nową ulicę wytyczoną do obsługi powstającego osiedla w północnej części Bocianowa oraz Chocimskiej. Tramwaj zlokalizowany byłby w osi jezdni (podobnie jak na Chodkiewicza).
Budowa obu tras stworzy szereg nowych możliwości w połączeniu bydgoskich osiedli liniami tramwajowymi i dodatkowo znacznie poprawi elastyczność sieci w przypadku zamknięcia jednego ze śródmiejskich odcinków np. na czas remontu, przebudowy, wypadku. Stworzenie takiej trasy rekomendowali m.in. przedstawiciele miejskich stowarzyszeń promujących transport publiczny.
