W Bydgoszczy pojawią się kolejne miejsca, w których zapłacimy za parkowanie? O tym w „Rozmowie Dnia”

Od poniedziałku Strefa Płatnego Parkowania w Bydgoszczy jest większa. Poprzednia miała trzy tysiące miejsc, teraz jest ich prawie sześć tysięcy. – Na razie nie będzie powiększana – zadeklarował Wojciech Nalazek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Nie jest jednak wykluczone, że pojawią się nowe miejsca, w których za parkowanie trzeba będzie zapłacić

– Uważam, że strefa w tym obszarze jest dla Bydgoszczy na kilka następnych lat na pewno wystarczająca – mówił. – Dzisiaj możemy tworzyć strefy satelitarne, czyli nie musi to być rozszerzenie strefy w Śródmieściu – zastrzegł szef drogowców.



Taka strefa może powstać na przykład w okolicach Centrum Onkologii, gdzie miejsc parkingowych brakuje.



– Najbardziej wymierną korzyścią z rozszerzenia strefy jest to, że wreszcie możemy zaparkować – rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania zawsze jest związane ze zwiększeniem dostępności miejsc parkingowych i rotacją tych miejsc, dlatego że jeżeli za coś musimy zapłacić, to korzystamy z tego w sposób umiarkowany. I to jest podstawa – mówił Wojciech Nalazek.



Poszerzenie bydgoskiej Strefy Płatnego Parkowania wiąże się z instalowaniem nowoczesnych parkomatów pozwalających np. płatność kartą i poprzez aplikację. Ich montaż ma się zakończyć w połowie kwietnia.



