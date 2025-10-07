Rusza przebudowa wiaduktu tramwajowego w Bydgoszczy. ZDMiKP podpisał umowę

2025-10-07, 06:54 Redakcja

W trakcie prac tramwaje będą się poruszać tymczasowym torowiskiem/fot.: Facebook, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podpisał umowę na przebudowę wiaduktu tramwajowego WOŚP nad alejami Jana Pawła II w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W trakcie prac tramwaje będą się poruszać tymczasowym torowiskiem. Przebudowa ma trwać do wiosny 2027 roku.

Wykonawcą została firma Mostostal Kielce, która odpowiadała za przebudowę sąsiedniego północnego wiaduktu drogowego. Drogowcy planują zachowanie funkcjonowania wszystkich linii tramwajowych (przez wiadukt przejeżdżają aktualnie trzy linie: 2, 9 i 11) poprzez wykorzystanie jednego lub dwóch wiaduktów drogowych.



Takie rozwiązanie wymaga budowy tymczasowego torowiska na jezdni wraz z trakcją elektryczną. Opracowanie szczegółów tego rozwiązania będzie jednym z zadań projektantów. Inwestycja będzie kosztować prawie 20 milionów złotych.



– W ramach prac budowlanych przewidujemy całkowitą rozbiórkę starej konstrukcji i budowę nowej, wpasowującej się w sąsiednie wiadukty drogowe. Nowy obiekt będzie miał cztery przęsła w tzw. układzie ciągłym, czyli z dylatacjami jedynie na początku i na końcu konstrukcji oraz jednosłupowe filary, dopasowane do tych już istniejących, podpierających wiadukty drogowe – przekonuje ZDMiKP.



Torowisko zostanie wykonane w formie płyty betonowej, umożliwiającej awaryjnie również przejezdność dla samochodów. Zaprojektowane zostanie też nowe energooszczędne oświetlenie, obsługujące kompleksowo wszystkie trzy wiadukty. Dzięki inwestycji tramwaje szybciej przejadą pomiędzy Wzgórzem Wolności a Wyżynami. Zadanie sfinansowane zostanie na podstawie budżetu miasta.



Jak dodaje ZDMiKP, przeprawa przez jar Niziny to trzy niezależne obiekty inżynierskie, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym kiedyś płynęła struga (dzisiaj skanalizowana oraz znajdująca się pod ziemią) i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.



Decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od stycznia 2022 roku wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.