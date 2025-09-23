Żuraw portowy powróci na Rybi Rynek w Bydgoszczy. ZDMiKP zleca wykonanie repliki

2025-09-23, 11:35 Redakcja

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zleca zaprojektowanie i wykonanie repliki portowego żurawia, która stanie przy zrewitalizowanym Rybim Rynku. Stalowy dźwig zostanie umieszczony na postumencie i estetycznie podświetlony.

Wstępna koncepcja została przygotowana przez pracowników Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na podstawie archiwalnych zdjęć, przedstawiających portowego żurawia, który stał na nabrzeżu wiele lat temu. Replika o wysokości 5,5 metra zostanie umieszczona na okrągłym ceglanym postumencie i wyposażona w iluminację.



Jak podają drogowcy, żuraw będzie się składał z wysięgnika, platformy, na której będzie można zrobić zdjęcie oraz wciągnika z systemem lin, oraz haka. Realizacja zadania zajmie około roku.



Rybi Rynek od XVI wieku, aż do 1946 roku stanowił tradycyjne miejsce handlu rybami. W średniowieczu do placu przybijały galery i łodzie, a później barki i parostatki. W XIX wieku był centralnym miejscem portu, gdzie przeładowywano różne towary. Przede wszystkim zboża, produkty rolne i ryby.



W 2024 roku Rybi Rynek zmienił swoje oblicze. Po dawnym parkingu nie ma śladu, teraz znajduje się tam plac z eleganckimi ławkami, stylowymi latarniami i dodatkową zielenią. W rogach rynku posadzono platan i lipę. Wokół nich powstały rabaty o naturalistycznym charakterze – kompozycje złożone z hortensji, traw ozdobnych, róż i bylin. Centralną część placu wypełniła efektowna róża wiatru wykonana z kamiennej kostki.



Inaczej wygląda również nabrzeże, przy którym znajduje się przystanek tramwaju wodnego. Wyłożono nową nawierzchnię z desek z drewna egzotycznego. Jest też infokiosk, w którym można sprawdzić godziny kursowania turystycznych linii oraz zapoznać się z liczbą dostępnych biletów.