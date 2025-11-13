Duże zmiany w Nowym Fordonie. Zaczyna się remont ulic Andersa i Akademickiej [mapka]

2025-11-13, 07:00 Redakcja

Jak zawiadamia ZDMiKP Bydgoszcz, w czwartek (13 listopada) rozpoczną się prace na odcinkach ulic gen. Wł. Andersa oraz Akademickiej w Nowym Fordonie. Wymiana nawierzchni poprawi bezpieczeństwo oraz komfort jazdy w tej części miasta.

Remont przejdzie odcinek ul. gen. Wł. Andersa od al. prof. S. Kaliskiego do ronda Misji Pokojowych ONZ.

W czwartek (13 listopada) zamknięty zostanie odcinek ul. gen. Wł. Andersa od ul. Szlakowej do ronda Misji Pokojowych ONZ. Umożliwiony zostanie dojazd do dyskontu. Na odcinku od alei prof. S. Kaliskiego do ul. Szlakowej wprowadzone zostanie połówkowe zamknięcie.



Trasa alternatywna, która pozwala na ominięcie remontowanego odcinka, obejmuje aleje prof. S. Kaliskiego i ul. Akademicką.



Remont nawierzchni przejdzie również odcinek ulicy Akademickiej. Aby minimalizować utrudnienia w ruchu, prace podzielone zostaną na trzy etapy, a objazd będzie prowadził przez ulice gen. W. Andersa, S. Skarżyńskiego i J. Brzechwy:

