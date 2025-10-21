Remont torowiska na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy? Jeśli tak, to w przyszłym roku

2025-10-21, 07:43  Damian Klich/Redakcja
W niedzielę przy kościele Klarysek dwukrotnie szyna wyskoczyła z torowiska, co powodowało utrudnienia w ruchu/fot.: Marcin Kupczyk

Być może w przyszłym roku Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy wyremontują torowisko na ulicy Jagiellońskiej. W niedzielę przy kościele Klarysek dwukrotnie szyna wyskoczyła z torowiska, co powodowało utrudnienia w ruchu.

– Nastąpiło rozwarstwienie wzdłużne szyny i interwencja naszych służb polegała na tym, że zaspawały szynę, żeby nie wstrzymywać ruchu tramwajowego. Niestety nie przyniosło to oczekiwanego efektu, ponieważ w dalszej części nie doszło do pęknięcia poprzecznego i lekkiego uniesienia tego elementu, który pękł. Wówczas musiały zadziałać służby w bardziej kompleksowy sposób, żeby naprawić to przy częściowym zatrzymaniu ruchu – mówił Piotr Bojar, prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy.

– Torowisko niewątpliwie wymaga kompleksowej interwencji. O tym rozmawiamy również z zarządcą infrastruktury (Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej) musimy to wpisać w kolejne, może nie lata, ale przyszły rok na bardziej kompleksową naprawę. Jeśli znajdzie się finansowanie, to remont będzie możliwy – zaznaczył.

Wyremontowany ma być odcinek od ronda Jagiellonów do węzła przy kościele Klarysek. Przypomnijmy, że skrzyżowanie Jagiellońskiej z Gdańską to miejsce regularnego wyskakiwania szyn z torowiska lub tramwajów z szyn.

