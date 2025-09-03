Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu. Prace potrwają kilka dni [zdjęcia]

2025-09-03, 08:32  Monika Siwak/Redakcja
Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu/fot: Monika Siwak

Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu/fot: Monika Siwak

Do końca tygodnia może potrwać usuwanie zapadliska w ulicy Świętopełka w Świeciu. W niedzielę w ulicy powstała dziura głęboka i szeroka na kilka metrów. Jak opowiada mieszkający w domu tuż obok mężczyzna, jeden z kierowców miał szczęście, którego nawet nie był świadomy.

– Ja nie wiem, zapadło się coś i od wczoraj coś robią. Wcześniej było coś widać, były załamania. Dwa dni robią, a tędy autobusy przejeżdżają. Kierowca samochodu osobowego nie widział i pojechał dalej. Ta woda leci z góry, wykop był zalany do połowy. Coś musiało się tu stać – mówił mieszkaniec.

Jak dowiedzieliśmy się w Miejskich Wodociągach w Świeciu, problem dotyczył drenażu pod rurą, która pękła. Rura została już połączona. Teraz trzeba odsączyć grunt z napływających pod tą stromą ulicą wód. W Świętopełka nie można wjeżdżać od strony ulicy Wojska Polskiego.

Relacja Moniki Siwak

Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu/wideo: Monika Siwak

Świecie nad Wisłą
Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu/fot: Monika Siwak Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu/fot: Monika Siwak

Region

Włocławek: Zarzuty dla 9 osób po zamienieniu wyników w wyborach prezydenckich

Włocławek: Zarzuty dla 9 osób po zamienieniu wyników w wyborach prezydenckich

2025-09-03, 12:28
Poważny wypadek drogowy w Otorowie. Trzy osoby były zakleszczone w autach [zdjęcia]

Poważny wypadek drogowy w Otorowie. Trzy osoby były zakleszczone w autach [zdjęcia]

2025-09-03, 11:28
Nocny lot i awaryjne lądowanie śmigłowca Mi-2 w pobliżu Złotnik Kujawskich

Nocny lot i awaryjne lądowanie śmigłowca Mi-2 w pobliżu Złotnik Kujawskich

2025-09-03, 11:21
Samolot z Birmingham do Bydgoszczy przekierowany do Londynu. Pasażer źle się poczuł

Samolot z Birmingham do Bydgoszczy przekierowany do Londynu. Pasażer źle się poczuł

2025-09-03, 09:40
Nowe miejsca pracy, walka z mafią śmieciową i sprawa migrantów. Wojewoda w Rozmowie Dnia

Nowe miejsca pracy, walka z mafią śmieciową i sprawa migrantów. Wojewoda w „Rozmowie Dnia"

2025-09-03, 09:12
Naukowcy z UMK zaczynają badania wielkich epidemii. Kapsułą czasu są zęby i kości [wideo]

Naukowcy z UMK zaczynają badania wielkich epidemii. Kapsułą czasu są zęby i kości [wideo]

2025-09-03, 08:56
Uniwersytet Otwarty UMK czeka na chętnych rozpoczęły się zapisy na kursy

Uniwersytet Otwarty UMK czeka na chętnych – rozpoczęły się zapisy na kursy

2025-09-03, 07:44
Pożar ciężarówki na drodze S5 w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. Utrudnienia [aktualizacja]

Pożar ciężarówki na drodze S5 w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. Utrudnienia! [aktualizacja]

2025-09-03, 07:33
Uroczyste przecięcie wstęgi w Nowem. 30 mieszkań czeka na lokatorów [zdjęcia, wideo]

Uroczyste przecięcie wstęgi w Nowem. 30 mieszkań czeka na lokatorów [zdjęcia, wideo]

2025-09-03, 06:56

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę