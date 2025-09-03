Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu. Prace potrwają kilka dni [zdjęcia]

2025-09-03, 08:32 Monika Siwak/Redakcja

Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu/fot: Monika Siwak

Do końca tygodnia może potrwać usuwanie zapadliska w ulicy Świętopełka w Świeciu. W niedzielę w ulicy powstała dziura głęboka i szeroka na kilka metrów. Jak opowiada mieszkający w domu tuż obok mężczyzna, jeden z kierowców miał szczęście, którego nawet nie był świadomy.

– Ja nie wiem, zapadło się coś i od wczoraj coś robią. Wcześniej było coś widać, były załamania. Dwa dni robią, a tędy autobusy przejeżdżają. Kierowca samochodu osobowego nie widział i pojechał dalej. Ta woda leci z góry, wykop był zalany do połowy. Coś musiało się tu stać – mówił mieszkaniec.



Jak dowiedzieliśmy się w Miejskich Wodociągach w Świeciu, problem dotyczył drenażu pod rurą, która pękła. Rura została już połączona. Teraz trzeba odsączyć grunt z napływających pod tą stromą ulicą wód. W Świętopełka nie można wjeżdżać od strony ulicy Wojska Polskiego.