Szyby, ekrany i latarnie na celowniku wandali w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-09-02, 12:22 Redakcja

Tak prezentują się ekrany po akcji wandali w Fordonie. / Fot. ZDMiKP

Tylko w ostatnim czasie zniszczone zostały szyby w wiatach przystankowych oraz ekrany dźwiękochłonne wzdłuż ulicy Akademickiej w Fordonie, a także latarnie na ulicy Siedleckiej na Czyżkówku.

- Sama wymiana powybijanych szyb na przystankach w zeszłym roku kosztowała ponad 150 tysięcy złotych, co stanowi prawie 1/3 środków przeznaczonych na prace remontowe - wylicza Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Przypominamy, że wszelkie takie naprawy są wykonywane ze środków budżetu miasta, co uszczupla wydatki na inne działania.