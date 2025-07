56-latek kierowca potrącił kilka osób w Chełmnie! Trafi do prokuratury i usłyszy zarzuty

2025-07-12, 10:47 Maciej Wilkowski/Redakcja

Sprawca potrącenia kilku osób w Chełmnie ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty/fot: Policja

Sprawca sobotniego (11 lipca) potrącenia kilku osób w centrum Chełmna w niedzielę (13 lipca) ma być doprowadzony do prokuratury i usłyszeć zarzuty – dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Przypomnijmy – cztery osoby, w tym troje dzieci, zostały ranne po tym, jak samochód osobowy wjechał w przechodniów idących chodnikiem.



Wstępnie policjanci ustalili, że kierujący mitsubishi typu SUV, 56-letni mężczyzna, jadąc pod prąd ul. Rynek, uszkodził kilka samochodów i wjechał na chodnik, gdzie potrącił kobietę z pięcioletnim dzieckiem oraz mężczyznę. Kobietę i dziecko z obrażeniami przewieziono do szpitala.



Mężczyzna, jadąc dalej pod prąd chodnikiem, przyległą do Rynku ul. Hallera, potrącił kobietę z dwiema córkami w wieku 11 i 13 lat. Dziewczynki zostały ranne i trafiły do szpitali – młodsza karetką, starsza – śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta nie doznała obrażeń.



W szpitalach pozostają dwie nastolatki. Stan 13-letniej dziewczynki, która lotniczym pogotowiem została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy wydaje się najpoważniejszy.



Kierowca, który został wyciągnięty z pojazdu przez policjantów, nie doznał obrażeń. Badania alkomatem wykazały, że był trzeźwy. W tej chwili mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie.



Nieoficjalnie wiadomo, że może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi minimum osiem lat więzienia, 25 lat lub dożywocie.