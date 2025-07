Polskie Radio PiK jest na 66. Dniach Borów Tucholskich. Słuchajcie naszych relacji na żywo! [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

„Przyjeżdżajcie! Las Was powita, a ludzie ugoszczą" - to hasło rozpoczynających się w piątek w Tucholi 66. Dni Borów Tucholskich. Już w piątek otwarty został jarmark staroci, wkrótce zacznie się też piknik w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Sobota to dzień folkloru borowiackiego. W samo południe wyruszy Wielki Historyczny Pochód Borowiaków, będzie też głośno za sprawą Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Niedziela, czyli ostatni dzień święta Borów Tucholskich rozpocznie się zawodami wędkarskimi i turniejem siatkówki plażowej nad jeziorem Głęboczek. Zaplanowano także Bieg na tucholską milę, a święto zakończą szanty nad miejskim jeziorem. Polskie Radio PiK jest patronem medialnym tego wydarzenia. Już od piątkowego poranka nasz wóz transmisyjny z Krystianem Makowskim i Marcinem Dolińskim na pokładzie parkuje w stolicy Borów Tucholskich. Na miejscu są także przedstawiciele Działu Marketingu i Promocji. Nie mogło oczywiście zabraknąć... słonika sPiKera. Nasi wysłannicy łączą się przez cały dzień z bydgoskim studiem. Relacje na antenie i w naszych mediach społecznościowych Pierwsza relacja Marcina Dolińskiego niżej, pod plakatem:

