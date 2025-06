Region czeka na odkrycie przez turystów! „Rozmowa Dnia” o Konstelacji Dobrych Miejsc

2025-06-27, 09:04 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Gościem „Rozmowy Dnia” była Agnieszka Kowalkowska, współtwórczyni Turystycznej Marki Województwa „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc”/fot: Radosław Łączkowski

– Suma wrażeń, a nie bycie w jednym konkretnym miejscu, to nasz model turystyczny – mówiła dziś w „Rozmowie Dnia” Agnieszka Kowalkowska, współtwórczyni Turystycznej Marki Województwa „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc”. Z jakiej oferty możemy skorzystać i kto ją dziś tworzy?

Konstelacje Dobrych Miejsc to projekt realizowany od 2015 roku. Niezależne miasta, historyczna tożsamość oraz regiony zróżnicowane kulturowo, a to wszystko właśnie pod tym jednym szyldem. – Myślę, że mamy się czym pochwalić. Przez te 10 lat zbudowaliśmy pięć strategii komunikacji, czyli mówiąc bardziej przystępnym językiem, chcemy pokazywać największe atuty naszych marek regionalnych. Pod tym szyldem konstelacji powstały jeszcze osobne właśnie dokumenty dla marek regionalnych, czyli dla Kujaw, Pałuk, Borów Tucholskich, Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Brodnickiego. To są nasze markowe produkty turystyczne, którymi chcemy konkurować z resztą Polski.



– Wewnętrznie one się bardzo różnią, przez to, że pracowaliśmy w bardzo systematyczny i systemowy sposób. Co roku opracowywaliśmy nową strategię, to nam pozwoliło zróżnicować tę naszą ofertę i iść do turysty z innym komunikatem. W związku, z czym mamy wykazaną pełną odrębność tożsamościową, historyczną i kulturową Kujaw, oraz pomysły na to, które się tam rodziły. To samo dotyczy Borów Tucholskich, czy Pałuk. W związku, z czym te komunikaty marketingowe też były inaczej budowane – zwróciła uwagę Kowalkowska.



– Na przykład dla Kujaw mamy taki mocny sygnał, że jest to region „srebrnej turystyki”. To jest oczywiste, ponieważ tam są uzdrowiska, ale pewnie inaczej się komunikował Inowrocław, inaczej Ciechocinek, inaczej Wieniec-Zdrój. W tej chwili mamy ten jeden spójny sygnał i ofertę właśnie dla tej srebrnej turystyki, czyli dla seniorów. Oczywiście to nie jest tak, że dla innych Kujawy nie mają oferty, ale zauważyliśmy, że żaden inny region w Polsce wprost nie dedykuje swojej oferty seniorom i to może być nasz atut i wyróżnik – dodała.



– Jeśli chodzi o Pałuki, to mamy Centrum Edukacji, ale takie podniebne. Pałuki są bardzo kompaktowe, z atrakcji turystycznych z jednej do drugiej jest bardzo blisko. Mamy Biskupin, Żnin, Wenecję, Gąsawę. W związku, z czym możemy oferować podniebne zwiedzanie, ale połączone z edukacją – zauważyła Kowalkowska.



Rosnącą popularnością cieszy się turystyka weekendowa. Obecnie, żeby spędzić czas w otoczeniu przyrody i przede wszystkim odpocząć, nie trzeba decydować się na dwutygodniowe urlopy. – Rzeczywiście, takimi miejscami na dłuższe pobyty tradycyjnie były Bory Tucholskie i Pojezierze Brodnickie. Natomiast teraz mało kto dysponuje takim czasem, lub na przykład nie ma jakiegoś kontrastu między tym, że właśnie ktoś chce jechać za granicę na wczasy. Bardzo proszę, niech jedzie na te dwutygodniowe, ale potem każdy weekend może spędzić, wsiadając w samochód i jeżdżąc po Konstelacjach Dobrych Miejsc albo podróżując rowerem, czy wybierając się na spływy kajakowe. Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Jeżeli z Bydgoszczy jedziemy do Bory Tucholskie około godziny z Torunia, niewiele dłużej z Torunia z kolei mam bardzo blisko na Pojezierze Brodnickie, ale mamy też blisko na Pałuki z obu tych miejsc, więc naprawdę jesteśmy tak hojnie obdarzeni różnymi atrakcjami „wkoło komina”, że nawet jeżeli mamy do dyspozycji tylko pół dnia albo po prostu po pracy chcemy się wybrać na taki reset, to chociażby jadąc z Bydgoszczy, Dolina Dolnej Wisły jest właśnie takim miejscem.



– Od kilku godzin do turystyki weekendowej po kilka dni, ale nawet urlop. Jeśli ktoś chce, to bardzo polecam choćby Bory Tucholskie, o których mówimy z kolei w kontekście ich marki, że jest to miejsce na detoks cyfrowy, żeby przez te parę dni pobyć i całkowicie się zregenerować. Mamy naturę na wyciągnięcie ręki, w takiej wersji 360, gdzie się nie obejrzymy, to jesteśmy zanurzeni w naturę, możemy odetchnąć i poczuć, co to naprawdę znaczy obcować z przyrodą.



Więcej informacji można znaleźć na stronie Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc.



