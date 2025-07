Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy: zmiana na stanowisku szefa sztabu

2025-07-21, 18:49 Redakcja

Po trzech latach służby, czeski generał brygady Petr Svoboda, zastępca dowódcy i szef sztabu JFTC, opuszcza bydgoskie centrum szkolenia. Jego obowiązki przejmuje Węgier, generał brygady Zoltan Barany. Uroczystość przekazania obowiązków poprowadził generał dywizji Bogdan Rycerski, dowódca JFTC.

- Trudno wymienić wszystko to, co generał Svoboda osiągnął podczas swej owocnej służby w JFTC, i za co chciałbym mu serdecznie podziękować - powiedział gen. Rycerski.

Dowódca zwrócił uwagę na to, jak bardzo JFTC skorzystało z wiedzy, doświadczenia i wysokich kompetencji jego zastępcy. - Generał Svoboda przekuwał w sukces wszystko, czym się zajmował. Zawsze oddany sprawie, zawsze z entuzjazmem, zawsze pełen profesjonalizmu, a nade wszystko, konsekwentny i zdeterminowany, by nawet najtrudniejsze zadania zakończyły się powodzeniem.



Gen. Rycerski podkreślił też bliskie relacje, które łączyły gen. Svobodę z władzami szczebla miasta i regionu, a z których korzystały obie strony.

Zwracając się bezpośrednio do gen. Svobody i jego małżonki, Michaeli, gen. Rycerski dodał: - Petrze, pragnę ci serdecznie podziękować nie tylko za twoje wyjątkowe zasługi, ale także za wsparcie, które otrzymałem od Ciebie w ciągu pierwszego roku mojej służby w JFTC. Michaelo, tobie zaś dziękuję za twoją aktywną działalność na rzecz społeczności JFTC, a także za codzienne wspieranie twojego męża.



Natomiast do nowego zastępcy i szefa sztabu JFTC, gen. Barany’ego, dowódca mówił tak:

- Zoltan, twój poprzednik zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko, ale na tyle, na ile udało mi się ciebie poznać w minionych tygodniach, absolutnie nie mam wątpliwości, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Jestem również przekonany, że personel będzie cię wspierał w taki sam sposób, w jaki wspierał twojego poprzednika. Życzę ci wszystkiego najlepszego, powodzenia, i sukcesów w realizacji zadań, które przed nami stoją..



Odchodzący zastępca dowódcy i szef sztabu zachęcał personel JFTC, by iść do przodu, korzystać z innowacji, wzajemnie się wspierać, i by nigdy nie stracić z oczu celu, któremu służy praca. - To, co tu robicie, ma znaczenie. (...) Służba razem z wami była dla mnie zaszczytem, odchodzę z poczucie dumy, zainspirowany, i przekonany, że przyszłość JFTC rysuje się w jasnych barwach - mówił generał brygady Petr Svoboda.



Generał podziękował także władzom szczebla lokalnego i regionalnego za niezmiennie wspaniałą współpracę. - Z niekłamaną przyjemnością współpracowałem z prezydentem Bydgoszczy, z wojewodą, i z marszałkiem województwa, z wszystkimi konsulami honorowymi, a szczególnie z Dariuszem i Markiem, z ambasadorem Czech, z Inspektoratem Wsparcia, Policją, bydgoskim lotniskiem, miejscowym oddziałem ŻW, strażakami, z klubem artyleryjskim w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, i wreszcie, z mieszkańcami Bydgoszczy, ludźmi wolnej myśli, którzy w swej społeczności mogli poczuć odrobinę przyjaźni w wymiarze międzynarodowym.



Wyjątkowy charakter służby gen. Svobody został docieniony przez polskie władze – za wybitne zasługi we wspieraniu operacji pokojowych Polskich Sił Zbrojnych, a także za wkład w rozwój zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odznaczył go Złotym Medalem Wojska Polskiego.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO odznaczyło gen. Svobodę Honorową Odznaką.

Silne więzi, które łączyły go z lokalną społecznością podkreślali w wystąpieniach prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, a także Piotr Hemmerling, 1. zastępcy wojewody kujawsko-pomorskiego.