Wielkie otwarcie kolejnej jednostki NATO w Bydgoszczy. Cel: wdrażanie Ukrainy

Decyzja o utworzeniu Centrum zapadła 15 lutego 2024 roku na spotkaniu ministrów Obrony NATO, potem potwierdzono ją w lipcu podczas szczytu Sojuszu w Waszyngtonie. Centrum jest wspólną inicjatywą NATO i Ukrainy. Jego zadaniem jest wsparcie dla ukraińskiej armii w dążeniu do pełnej interoperacyjności z wojskami NATO, a także wymiana doświadczeń. Dowódcą JATEC będzie polski generał Wojciech Ozga, który był m.in. szefem pionu operacyjnego ds. NATO i zastępcą Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE z siedzibą w Brukseli. W Bydgoszczy znajdują się już: Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC), Grupa Integracyjna Sił NATO, Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO (jednostka na terenie JFTC). W mieście siedzibę ma też International School of Bydgoszcz, w której kształcą się dzieci oficerów i pracowników NATO. W poniedziałkowej uroczystości wezmą też udział: admirał Pierre Vandiere, naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (SACT) oraz Olha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Centrum będzie się mieścić przy ul. Potockiego 14 w Bydgoszczy.

