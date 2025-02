Wędkarze wpadli pod lód. Jeden z nich nie przeżył. To szef strażaków z miejscowości Wola

Jak już informowaliśmy, do wypadku doszło około godziny 16:00 na jeziorze Wielickim, w miejscowości Liciszewy, gm. Czernikowo (powiat toruński). Pod wędkarzami zarwał się lód. Po bardzo trudnej akcji ratunkowej mężczyzn udało się wydobyć z przerębli, ale w lodowatej wodzie przebywali kilkadziesiąt minut. Konieczna była reanimacja. Poszkodowani z objawami ciężkiej hipotermii zostali przewiezieni helikopterami do szpitali w Bydgoszczy i w Płocku. Portal remiza.pl podał, że jeden z wędkarzy zmarł. 49-latek strażakiem-ochotnikiem i naczelnikiem w Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wola. Zmarłego wspomina w mediach społecznościowych Renata Gołębiewska, burmistrz miasta i gminy Kikół: „Odszedł dziś do Pana nasz przyjaciel Naczelnik Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli. Wspaniały człowiek o wielkim sercu, dla którego dobro drugiego człowieka było na pierwszym miejscu. Zbyt szybko nas zostawił... Jarku, tyle mieliśmy planów... Obiecuję, że Twoje marzenia zostaną zrealizowane. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci."

