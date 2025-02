Wędkarze uwięzieni w przerębli! Dramatyczna akcja na jeziorze w Liciszewach [zdjęcia]

W niedzielę, o godzinie 15:35 z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy lipnowski WOPR otrzymał dramatyczne wezwanie o dwóch osobach, pod którymi załamał się lód. Zdarzenie miało miejsce na jeziorze Wielickim w miejscowości Liciszewy, gm. Czernikowo. Na miejsce został skierowany zespół pięciu ratowników wodnych z Grupy Interwencyjnej Lipnowskiego WOPR. Jak zawiadamia w swoich mediach społecznościowych Lipnowskie WOPR, po zlokalizowaniu pierwszego poszkodowanego w przerębli, wyciągnięto go na lód, a następnie za pomocą sań lodowych przetransportowano do brzegu i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Drugiego poszkodowanego zauważono w przerębli około 15 metrów dalej, po czym trzech ratowników i dwóch strażaków będąc w wodzie, za pomocą sań lodowych przetransportowało poszkodowanego na brzeg, a następnie na desce ortopedycznej przekazało ZRM. W zimnej wodzie wędkarze w wieku około 50 lat spędzili kilkadziesiąt minut. Z objawami głębokiej hipotermii zostali przetransportowani śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali w Bydgoszczy i w Płocku. Na miejscu działały jednostki WOPR z Torunia i Włocławka, wiele zastępów straży pożarnej, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Płocka i Bydgoszczy. źr. Lipnowskie WOPR/Facebook

