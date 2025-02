Medycy z regionu na pomoc pacjentom z Etiopii. Czwarty wyjazd specjalistów z Pomorza i Kujaw

2025-02-17, 07:00 Agata Raczek/Redakcja

O afrykańskiej misji kujawsko-pomorskich medyków mówił prof. UMK Zygmunt Siedlecki/fot. Agata Raczek

Trwają przygotowania do kolejnej misji medycznej w Etiopii. Wezmą w niej udział lekarze z całej Polski, również z Pomorza i Kujaw. W grupie około 40 specjalistów są neurochirurdzy, chirurdzy ogólni, ginekolodzy, urolodzy i ortopedzi.

- Celem misji jest wprowadzenie w Etiopii implantów oraz małoinwazyjnych technik operacyjnych, które są tam nieznane z uwagi na sytuację ekonomiczną - tłumaczy prof. UMK Zygmunt Siedlecki, neurochirurg ze szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy. - Sposoby leczenia chorych neurochirurgicznych, które są standardem w Europie, w Etiopii są nieznane.



Lekarze sami organizują sprzęt na wyjazd, korzystają przy tym m.in. z prywatnych pieniędzy. Mogą także liczyć na wsparcie Fundacji Open Wings. - Fundacja ta jest niejako sprzężona, zaprzyjaźniona z naszą inicjatywą „Polish Medical Team - Helping Hand". Kupowane są narzędzia neurochirurgiczne, śruby do kręgosłupa, koszyki, protezy kości czaszki. Wieziemy to wszystko do Etiopii i tam zakładamy etiopskim pacjentom podczas operacji neurochirurgicznych.



Neurochirurdzy najczęściej operują zastarzałe urazy kręgosłupa u pacjentów po postrzałach, upadkach lub wypadkach komunikacyjnych.

- Innym popularnym zabiegiem jest uzupełnianie ubytków kości czaszki - dodaje prof. UMK Zygmunt Siedlecki: - Są to chorzy albo po urazach głowy odniesionych w wyniku postrzałów, albo już po przebytych wcześniej procedurach operacyjnych w zakresie czaszki i mózgu, którzy mają pozostawione ubytki kości czaszki. My te ubytki wypełniamy protezami kości czaszki, czyli jak gdyby odtwarzamy kształt czaszki. Efekt kosmetyczny jest spektakularny. Taki zabieg wpływa także korzystnie na samopoczucie i na codzienne funkcjonowanie pacjenta.



Na misję do Etiopii leci także grupa specjalistów z Włocławka, Torunia i bydgoscy medycy wraz z ratownikiem medycznym. Polscy specjaliści wylatują do Etiopii 20 lutego. Z misji medycznej wrócą 4 marca.



Afrykański skład medyczny:



Lekarze: Artur Białeta, Jarosław Możdżyński, Bizu Tegene (inicjator wyjazdów),

Sebastian Grzyb, Magdalena Pasińska, Kajetan Hadzik, Dominika Tegene, Zygmunt Siedlecki, Edyta Romatowska, ratownik medyczny Tomasz Chmielewski