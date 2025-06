Wielkie ćwiczenia NATO w Bydgoszczy. Tysiące ekspertów testują systemy wojskowe

W Toruniu od godziny 19:00 18 czerwca do 23 czerwca (do godz. 8:00) będzie wyłączony z ruchu Bulwar Filadelfijski. Chodzi o odcinek od Ślimaka Getyńskiego… Czytaj dalej »

Ćwiczenia trwają w bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). – Testy to nie tylko teoria – powiedział admirał Pierre Vandier, główny dowódca NATO ds. transformacji. – Podczas ćwiczenia CWIX NATO i państwa uczestniczące pracują wspólnie nad szybkim testowaniem i przystosowywaniem nowych systemów, platform i procesów. Skupiamy się na doskonaleniu testowanych systemów, weryfikujemy je, zanim zajdzie konieczność wykorzystania ich w realnych warunkach – podkreślił. – Mamy ćwiczenia interoperacyjności – badamy, czy narodowe systemy wsparcia dowodzenia, systemy łączności, systemy rozpoznawcze. są w stanie ze sobą „rozmawiać” – mówi pułkownik Maciej Nowak, przewodniczący Zespołu ds. Przygotowania i Przeprowadzeni ćwiczenia CWIX. – Są pewne standardy, tzw. „STANAGI” – standardization agreement – to porozumienia, które określają, jakie wymogi powinny poszczególne systemy spełniać, żeby mogły się ze sobą po prostu porozumieć Przyjechało 40 krajów i organizacji, sprawdzamy, czy są w stanie ze sobą wymienić informacje wymienić – wyjaśnia. Jak widzimy, dzisiaj następuje szereg ataków na wszystkie urządzenia na sieci – telekomunikacyjne, komputerowe. Bezpieczeństwo danych jest sprawą wielkiej wagi – tłumaczy dodaje jeden ze specjalistów JFTC. Ćwiczenia trwają od 2 czerwca, zakończą się w piątek (20 czerwca). Więcej poniżej.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.