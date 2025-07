Kolejne odkrycie we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Znaleziono osadę sprzed 5000 lat! [zdjęcia, wideo]

2025-07-16, 12:27 Marcin Doliński/Redakcja

Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego trwają prace archeologiczne. Odkryto osadę liczącą 5000 lat/fot: Marcin Doliński

Osadę sprzed pięciu tysięcy lat odnaleziono we Wdeckim Parku krajobrazowym. Już podczas pierwszych dni pracy znalezione artefakty potwierdzają, że mówimy o epoce kamienia.

– W tym roku bardzo daleko przenosimy się w czasie, do epoki kamienia. Spodziewamy się rzeczy związanych z kulturą amfor kulistych, zabytków związanych z kulturą ze środkowego neolitu sprzed 5000 lat. Już po pierwszym dniu badań mamy potwierdzenie, że rzeczywiście było tu takie stanowisko. Mamy fragmenty ceramiki i zabytki krzemienne, w tym prawdopodobnie jedno narzędzie udało nam się odkryć. Była to osada, nie wiemy jeszcze, jakich rozmiarów, bo to jest właśnie zadanie na ten sezon, żeby uchwycić zasięg tej osady – opowiadał Mateusz Sosnowski ze Wdeckiego Parku Krajobrazowego.



– Na to wygląda, że to stanowisko jest dosyć dobrze zachowane. W terenach leśnych rzadko kiedy neolit jest badany, więc to jest dla nas coś nowego. Oczywiście to nie jest ten las z czasów neolitu, aczkolwiek wcześniej, tych ładnych parę tysięcy lat temu rzeczywiście najprawdopodobniej też tu był las. To zachowało się dosyć dobrze i te warstwy też nie są bardzo głębokie. Nas to bardzo cieszy, bo nie musimy robić bardzo głębokich wykopów – dodał Olaf Popkiewicz, archeolog.



Przypomnijmy, że kilka lat temu we Wdeckim Parku Krajobrazowym odnaleziono osadę Gotów sprzed prawie dwóch tysięcy lat.