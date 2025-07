Wiatraki, bitwa z Krzyżakami, tajemnicze napisy... Odkrywamy bogatą historię Radziejowa [zdjęcia]

2025-07-15, 09:28 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Naszym przewodnikiem po Radziejowie był Krzysztof Wątrobicz/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Radziejów to prawdziwy raj dla poszukiwaczy skarbów! W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” wybraliśmy się na spacer, szukając m.in. śladów pierwszych wiatraków na Kujawach, żydowskiej społeczności miasta, a z radziejowskiej górki oglądaliśmy miejsce, gdzie polscy rycerze mogli walczyć z Krzyżakami.

Opowiedzieliśmy też o zaręczynach córki króla Władysława Jagiełły, które na radziejowskim zamku odbyły się w 1422 roku. Obejrzeliśmy też tajemnicze napisy i znaki sprzed kilkuset lat, które wydrapane zostały na murze jednego z kościołów. Dowiedzieliśmy się też, czym są dołki pokutne, opowiedzieliśmy o spaleniu na stosie 14 czarownic oraz o burmistrzu miasta zabitym przez piorun.



Naszym przewodnikiem był Krzysztof Wątrobicz – bibliotekarz, historyk, poszukiwacz i regionalista na co dzień związany z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Radziejowie.



Spacer po mieście zaczęliśmy przy pomniku upamiętniającym społeczność żydowską Radziejowa. – Radziejów był pierwszym miastem na Kujawach, w którym pojawia się wzmianka o Żydach – to był rok 1432. Żydzi częściowo zamieszkiwali poza miastem, częściowo w mieście, duże osadnictwo żydowskie przypada na XIX wiek, początek XX wieku – opowiadał przewodnik. – Przed II wojną światową Żydzi stanowili od 13 do 15 proc. mieszkańców Radziejowa. Przez kilkaset lat współtworzyli nasze miasto. Najlepiej zaopatrzoną biblioteką w 1929 roku w Radziejowie była biblioteka żydowska, pierwszym klubem sportowym był klub żydowski – założony w 1930 „Makabi”. Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem – wyliczał.



Z radziejowskiej górki można zobaczyć miejsce, gdzie prawdopodobnie rozegrała się pierwsza faza bitwy pod Płowcami. – Pierwsza faza bitwy zaczęła się bliżej Radziejowa, niż Płowiec – była nazywana „bitwą na radziejowskim polu” – tłumaczył regionalista.

Również na tej górce stały pierwsze kujawskie wiatraki. – Pierwsza wzmianka o wiatraku na Kujawach pochodzi z roku 1322 – z Radziejowa właśnie. Władysław Łokietek zezwolił mieszkańcom Radziejowa na wybudowanie wiatraka i korzystania z łąk i bagien, które były wokół miasta. Tych wiatraków na radziejowskiej górce było co najmniej trzy. Ostatni wiatrak, koło liceum, spalił się w roku 1987 – opowiadał.



Można także przejść szlakiem niestniejących obiektów Radziejowa – w którym dawniej były m.in. cztery, a nie, jak obecnie, dwa kościoły. Na murach jednego z nich wydrapane są tajemnicze napisy…



Cała relacja ze spaceru po Radziejowie poniżej. Inne propozycje naszego „Wakacyjnego przewodnika po regionie” znajdują się TUTAJ.



W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” przez całe wakacje odwiedzamy miejsca atrakcyjne, intrygujące, ciekawe naszego regionu. Takie, które są turystycznymi „perełkami”, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Albo wiedzą, słyszeli, ale nigdy tam nie byli.