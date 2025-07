Kaszczorek. Tutaj podtrzymywane są wiślane i flisacze tradycje regionu [galeria]

2025-07-10, 09:00 Iwona Muszytowska-Rzeszotek / Redakcja

Tak prezentuje się skansen w Kaszczorku. / Fot. Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Kolejny przystanek w naszym „Wakacyjnym przewodniku po regionie" to oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu, a dokładnie w Kaszczorku nad Drwęca i Wisłą.

Flisacze tradycje to marka naszego regionu związana z Nieszawą, Toruniem, Ciechocinkiem czy podtoruńską Złotorią.



- W skansenie w Kaszczorku - przy ujściu Drwęcy do Wisły - przyglądamy się kulturze flisackiej. Mamy tratwy, obiekty związane ze spławem drewna. Dokładnie tutaj znajdowało się gospodarstwo wielopokoleniowej rodziny rybackiej, działające w otoczeniu szeroko pojętego wodniactwa - mówi Artur Trapszyc, kierownik Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych Muzeum Etnograficznego w Toruniu. - Cała Złotoria nad Drwęcą była taką osadą retmańsko-flisacką.



Jak to życie flisackie wyglądało? To wszystko możemy obejrzeć w skansenie Kaszczorku.



- Pamiętajmy, że lud wodny w większości był ubogi. Szukano tanich mieszkań. Te barki na wodzie, to właśnie efekt poszukiwania takiego taniego mieszania. Stały albo przycumowane do brzegu, albo w portach rzecznych - opowiada Artur Trapszyc. - Łatwo było taką barkę zbudować.



Repliki flisackich łodzi nadal są wykonywane przez pasjonatów.



- Kilka lat temu poszukiwaliśmy czegoś, co mogłoby sprawić, że ludzie mogliby porobić coś razem. Zaczęliśmy szukać tego, co nas łączy. Padło na Wisłę i Drwęcę - mówi Rafał Kmieć. - Budujemy tradycyjne łodzie wiślane i na Drwęcę. Mamy swój typ łodzi - charakterystyczny dla środkowej i dolnej Wisły - łodzie sztojkowskie.





Cała rozmowa Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek do wysłuchania poniżej.

