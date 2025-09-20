Muzyka dawna, warsztaty, turnieje rycerskie. Święto Pokoju w ruinach zamku w Złotorii [zdjęcia]

2025-09-20, 12:25  Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja
Ruiny zamku w Złotorii/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Ruiny zamku w Złotorii/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Trakt Zamkowy - to nowe miejsce na turystycznej mapie podtoruńskiej Złotorii. Droga prowadzi do ruin zamku zbudowanego na polecenie Kazimierza Wielkiego. Już w sobotę z okazji Święta Pokoju w Złotorii nad Wisłą odbędzie wydarzenie historyczno-kulturalne.

W programie znajdą się występy zespołów muzyki dawnej, warsztaty, turnieje rycerskie, wykłady historyczne oraz degustacja przysmaków inspirowanych kuchnią średniowieczną. - Najważniejsza jest jednak idea pokoju - podkreśla Anna Sikorska dyrektor Centrum Usług Społecznych w Lubiczu. - Naszym celem jest zapamiętanie tej idei pokoju oraz tego, że w sąsiedztwie krzyżackiego Torunia mamy polski zamek w Złotorii.

Początek historyczno-kulturalnego wydarzenia w ruinach zamku nad Wisłą - o godzinie 16.00. Finał - pokaz teatru ognia o 19.30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Zapowiedź Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek

