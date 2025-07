Śladami „Balladyny” i żydowskich osadników. Odkrywamy Piotrków Kujawski [zdjęcia]!

Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku wzbogaciło się o nowe urządzenia do diagnostyki. Do placówki trafił tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i… Czytaj dalej »

Żydzi zaczęli osiedlać się w Piotrkowie Kujawskim w 1728 roku. - W XVIII wieku mamy tu gigantyczny napływ Żydów, dlatego że carska Rosja – a znajdujemy się w tym czasie właśnie na jej terenie – nakazała Żydom osiedlanie się na terenach dzisiejszej Polski, m.in. na Kujawach, w Piotrkowie Kujawskim. Dlaczego Żydzi chętnie tu się przyjeżdżali? Bo niecałe dwa kilometry od Piotrkowa była granica państwowa, granica z Prusami, skutkiem czego tutaj była rewelacyjna „miejscówka” na robienie biznesu – uśmiechał Radosław Kożuszek. W Piotrkowie do dziś można zobaczyć ślady charakterystycznej żydowskiej zabudowy.– Piotrków był tak mocno żydowski, że trudno mówić o konkretnej Dzielnicy Żydowskiej, bo Żydzi tutaj dominowali. Cała dzisiejsze Stare Miasto była zamieszkiwane właśnie przez obywateli polskich wyznania mojżeszowego i te domki, domeczki, przybudówki, kurniczki, przejścia – istnieją do dzisiaj. Ulica Kościuszki przy wlocie do ul. Ogrodowej – tutaj właśnie można poczuć ten klimat małego żydowskiego miasteczka przedwojennego – widzimy te bramy, cegły, dobudówki, przybudówki, gdzie żyły te wielopokoleniowe rodziny żydowskie – opisywał.

