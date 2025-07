Toruń. Śladami największego i najlepiej zachowanego zespołu budowli obronnych

Trwa nasz wakacyjny konkurs „Hulaj bezpiecznie'. Każdego dnia - aż do piątku (4 lipca) pytamy Was, gdzie bezpiecznie dojechała Iza na hulajnodze elektrycznej… Czytaj dalej »

28-latka podrabiała paragony zastępcze, by kraść pieniądze ze sklepu, w którym pracowała. Grozi jej do pięciu lat więzienia. Czytaj dalej »

- Pilnuje najważniejszego elementu dla miasta, czyli rzeki Wisły. Poza samym fortem znajdują się także baterie skrzydłowe - mówi Jan Huzakowski, prezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej REX w Toruniu. - Najdłuższy korytarz w bloku koszarowym ma 155 metrów. Zimy są trudne do przetrwania, za to latem jest bardzo przyjemne. W środku panuje wówczas stała temperatura między 7 a 15 stopni.

- Toruń miał specyficzną historię. Przez wiele lat znajdował się na pograniczu dwóch mocarstw. Zawsze musiał być fortyfikowany. Powstał ogromny system obronny miasta, które nie było zbyt duże. I to go uratowało - mówi toruński przewodnik. - Kiedy po I wojnie światowej Toruń został już przejęty przez polską administrację w 1920 roku, te fortyfikacje znajdowały się daleko za granicami miasta, a więc nikt w nie nie ingerował.

