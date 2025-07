Piękna przyroda i ślady historii. Puszcza Bydgoska w naszym wakacyjnym przewodniku [zdjęcia]

2025-07-08, 09:11 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Puszcza Bydgoska/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Puszcza Bydgoska/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

W kolejnej odsłonie naszego „Wakacyjnego przewodnika po regionie” byliśmy w Puszczy Bydgoskiej - to doskonałe miejsce, by wypocząć od zgiełku miasta. W wielu miejscach telefony komórkowe nie mają zasięgu - jest za to sporo ciekawych rzeczy do zobaczenia.

Przewodnikiem Adriany Andrzejewskiej-Kuras po puszczy był Łukasz Specjał, rzecznik Nadleśnictwa Solec Kujawski. – Sama rzeźba terenu jest urozmaicona, złożona z wydm o piaskowej budowie. Gatunkiem panującym w Puszczy Bydgoskiej jest nasza sosna pospolita – królowa lasów północnej i nizinnej Polski, ale są również gatunki liściaste, takie jak dęby, buki, graby, lipy, bardzo dużo brzozy – opowiadał.



- Cały czas ten skład gatunkowy staramy się wzbogacać i urozmaicać. Natomiast nie ukrywamy, że sosną Puszcza Bydgoska stoi. Ten gatunek nadaje Puszczy Bydgoskiej niesamowity charakter – widne bory soleckie przyciągają bardzo dużo turystów, czemu też służą ogólnodostępne szlaki turystyczne – czy to rowerowe, czy to piesze – mówił.



Nie brakuje też śladów historii. W Łażynie wprawne oko znajdzie obrysy fundamentów dawnej wsi, która została symbolicznie upamiętniona drzwiami w środku lasu. Są też cmentarze ewangelickie. We wsi Kabat można znaleźć natomiast ślady po poligonie i obrysy samolotów, które służyły jako cel do ćwiczeń.



Cały relacja do odsłuchania poniżej.