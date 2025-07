Nie tylko rycerze, ale też zioła Anny Wazówny. Golub-Dobrzyń w naszym wakacyjnym przewodniku [zdjęcia]

2025-07-04, 09:05 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Zioła były pasją mieszkającej na zamku Anny Wazówny/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Golub-Dobrzyń kojarzymy głównie przez pryzmat zamku i turnieju rycerskiego, który odbywa się tam co roku w wakacje. Od niedawna jednak miasto promuje się także przy pomocy ziół, które były pasją mieszkającej na zamku Anny Wazówny.

Dziś znajduje się tam laboratorium jej imienia, a chodząc po mieście można podziwiać społeczne zielniki. Już w ten weekend będzie można nie tylko obejrzeć turniej na zamku, ale też wziąć udział w pierwszym spacerze z zielarką. Podobne wydarzenia będą odbywać się cyklicznie.



- Zioła przywiozła do Golubia-Dobrzynia królewna Anna Wazówna, która mieszkała na zamku - opowiada burmistrz miasta Dominika Piotrowska. - My jako miasto staramy się teraz wypromować te zioła, naszym gościom dajemy w prezencie herbatki ziołowe, saszetki lawendowe. Siedzimy właśnie przy jednym z zielników, do których zapraszamy spacerowiczów i turystów. W naszym zielniku mamy też domek dla owadów, jest tu zresztą ich mnóstwo, a całe nasze miasto staramy się pokrywać kocimiętką, więc jak przejeżdżamy przez Golub-Dobrzyń, to jest bardzo fioletowo. (...)



Tymczasem już w piątek (4 lipca) w Golubiu-Dobrzyniu wystartuje też 49. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski, na który zjeżdżają rycerze z Australii, Kanady, Włoch i Szwecji. Na golubskim zamku będą gonitwy konne, pokazy kaskaderskie, a także inscenizacje historyczne, walki na miecze i żywe lekcje historii. Inauguracja turnieju – w piątek o 18:00; ulicami Golubia-Dobrzynia przemaszeruje orszak rycerski. Finały wszystkich konkurencji oraz zakończenie turnieju zaplanowano w niedzielę (6 lipca).



