Nocne pokazy i kruszenie kopii. Rycerze z całego świata walczyli na zamku w Golubiu-Dobrzyniu [wideo, zdjęcia]

Wojowie zmagali się w wielu różnych konkurencjach – m.in. w kruszeniu kopii czy turnieju zręcznościowym. Jednym z nich był Krystian Mróz, który był bezkonkurencyjny. - Najbliższa mojemu sercu jest „konkurencja kopiennicza”, gdzie jeździmy konno z kopiami i się uderzamy. Tam jest jest prawdziwa adrenalina oraz energia. To nie jest mój pierwszy turniej, podróżuję po całym świecie - opowiadał. Publiczności na zamku nie brakowało. - Jesteśmy pierwszy raz na turnieju i jesteśmy zachwyceni – mówili uczestnicy. - Będziemy następnym razem też. Zamek jest piękny, widoki wspaniałe. Duże wrażenie zrobiło na nas kruszenie kopii i oczywiście pokazy nocne. Turniej rycerski na Zamku Golubskim jest coroczną imprezą odbywającą się w formie kilkunastu konkurencji turniejowych, głównie konnych, ale także rycerzy pieszych, kuszników i łuczników. Jednocześnie - to żywa lekcja historii i patriotyzmu dla tysięcy gości – głównie rodzin z dziećmi. Rycerze rywalizowali odziani w pełne zbroje, w efektownych konnych pojedynkach krusząc kopie, czy prezentując kunszt jazdy i kaskaderską sprawność. W zamku i na terenach przyległych odbywały się wydarzenia towarzyszące – inscenizacje historyczne, walki na miecze i tarcze, żywe lekcje historii, turniej kuszników i łuczników, turniej dla dzieci, jarmark, czy prezentacje dumy naszego regionu – Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

