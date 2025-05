Strażacy z całego regionu uhonorowani w Chełmnie. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

2025-05-16, 14:21 Marcin Doliński/Redakcja

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

Prawie sto medali, wyróżnień i nagród strażakom wręczono w Chełmnie ochotnikom i strażakom zawodowym. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka zostały połączona z uroczystością z okazji 150-lecia istnienia chełmińskiej straży pożarnej.

– Wspaniała misja, przecudowny zawód. Dla nas jest to wspaniałe, że możemy pomagać ludziom – możemy być bohaterami – mówił o zawodzie strażaka st. bryg. Rafał Świechowicz, komendant wojewódzki PSP w Toruniu.



– [To] zdecydowanie powołanie, od małego dzieciaka do teraz – ponad 30 lat w Państwowej, a wcześniej w Ochotniczej Straży Pożarnej – dodaje asp. sztab Krzysztof Bielicki z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, który został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.



– Nieważne, czy jest się strażakiem zawodowym, czy OSP – jest satysfakcja, którą można poczuć, gdy pomaga się bliźniemu. To jest najważniejsza strażacka wartość, którą staram się przekazywać – podkreśla Jakub Guzek, prezes OSP w Chełmnie.



W uroczystościach udział wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.



Więcej w relacji poniżej.