Uczą się rozpoznawać grzyby i zapraszają na grzybobranie z sanepidem [zdjęcia + wideo]

2025-09-18, 14:01  Damian Klich / Redakcja
Podczas kursu zbierane są nie tylko grzyby jadalne, ale także trujące. / Fot. Damian Klich

Podczas kursu zbierane są nie tylko grzyby jadalne, ale także trujące. / Fot. Damian Klich

W Tylnej Górze ponad 30 osób zbiera grzyby. I to zarówno te jadalne, jak i trujące. Wszystko po to, aby nauczyć się je prawidłowo klasyfikować.

- To nasi pracownicy z całej Polski - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Po ukończonym kursie będą mogli klasyfikować grzyb dopuszczane do obrotu. Każdy kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do zebranych przez siebie grzybów, będzie mógł skorzystać z ich wiedzy.

- Bardzo intensywny kurs. Chodzimy przez cały dzień. Świetnie, że zajęcia są praktyczne - opowiada jedna z kursantek.

Jeśli uczestnicy zdadzą w piątek (19 września) egzaminy końcowe, otrzymają świadectwo klasyfikatora grzybów. A 27 września mieszkańcy regionu będą mogli pójść na grzybobranie razem z pracownikami sanepidu. Do wyboru jest 19 powiatów w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej w relacji Damiana Klicha. Informacja o zapisach na grzybobranie jest niżej:

1460x616

Relacja Damiana Klicha

W Tylnej Górze ponad 30 osób zbiera grzyby w ramach specjalistycznego kursu. / Wideo: Damian Klich.
Podczas kursu zbierane są nie tylko grzyby jadalne, ale także trujące. / Fot. Damian Klich Podczas kursu zbierane są nie tylko grzyby jadalne, ale także trujące. / Fot. Damian Klich Podczas kursu zbierane są nie tylko grzyby jadalne, ale także trujące. / Fot. Damian Klich Podczas kursu zbierane są nie tylko grzyby jadalne, ale także trujące. / Fot. Damian Klich

Region

Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku Są takie sygnały i nagrania

Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku? Są takie sygnały i nagrania

2025-09-18, 21:00
Samorząd województwa odkupi od Anwilu marinę żeglarską w Zarzeczewie. Cena Tajemnica

Samorząd województwa odkupi od Anwilu marinę żeglarską w Zarzeczewie. Cena? Tajemnica

2025-09-18, 19:52
Próbował ratować 24-letnią Klaudię z rąk oprawcy. Medal Thorunium dla pana Błażeja

Próbował ratować 24-letnią Klaudię z rąk oprawcy. Medal Thorunium dla pana Błażeja

2025-09-18, 19:06
Żałoba w domu piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła jego żona Edyta

Żałoba w domu piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła jego żona Edyta

2025-09-18, 18:34
Grupa Integracyjna Sił NATO działa od dekady. Jubileusz bydgoskiej jednostki [zdjęcia]

Grupa Integracyjna Sił NATO działa od dekady. Jubileusz bydgoskiej jednostki [zdjęcia]

2025-09-18, 18:15
Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy Wieści ze Wschodu

Ukraina się broni, Białoruś i Rosja skończyły ćwiczenia wojskowe. Podajemy „Wieści ze Wschodu"

2025-09-18, 18:15
Jutro już możemy nie mieć czasu. O bezpieczeństwie na Konwencie Powiatów w Ostromecku

„Jutro już możemy nie mieć czasu". O bezpieczeństwie na Konwencie Powiatów w Ostromecku

2025-09-18, 17:27
Powoli zbliża się czas kwesty na bydgoskich cmentarzach. TMMB poszukuje wolontariuszy

Powoli zbliża się czas kwesty na bydgoskich cmentarzach. TMMB poszukuje wolontariuszy

2025-09-18, 16:47
Włocławek: Innowacyjne Centrum Edukacji powstanie w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego szpitala

Włocławek: Innowacyjne Centrum Edukacji powstanie w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego szpitala

2025-09-18, 15:53

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę