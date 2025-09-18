Uczą się rozpoznawać grzyby i zapraszają na grzybobranie z sanepidem [zdjęcia + wideo]

2025-09-18, 14:01 Damian Klich / Redakcja

Podczas kursu zbierane są nie tylko grzyby jadalne, ale także trujące. / Fot. Damian Klich

W Tylnej Górze ponad 30 osób zbiera grzyby. I to zarówno te jadalne, jak i trujące. Wszystko po to, aby nauczyć się je prawidłowo klasyfikować.

- To nasi pracownicy z całej Polski - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Po ukończonym kursie będą mogli klasyfikować grzyb dopuszczane do obrotu. Każdy kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do zebranych przez siebie grzybów, będzie mógł skorzystać z ich wiedzy.



- Bardzo intensywny kurs. Chodzimy przez cały dzień. Świetnie, że zajęcia są praktyczne - opowiada jedna z kursantek.



Jeśli uczestnicy zdadzą w piątek (19 września) egzaminy końcowe, otrzymają świadectwo klasyfikatora grzybów. A 27 września mieszkańcy regionu będą mogli pójść na grzybobranie razem z pracownikami sanepidu. Do wyboru jest 19 powiatów w województwie kujawsko-pomorskim.



Więcej w relacji Damiana Klicha. Informacja o zapisach na grzybobranie jest niżej:







Relacja Damiana Klicha