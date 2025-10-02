Truciciele i żywiciele, w kapeluszach i z podziemnym życiem. Grzybowa wystawa w Tucholi [zdjęcia]

2025-10-02, 07:00  Marcin Doliński/Redakcja
Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów organizowanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy/fot. Marcin Doliński

Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów organizowanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy/fot. Marcin Doliński

Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów przygotowywanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy. Organizatorzy prezentują także okazy oryginalne, tajemnicze,
ciekawe i z wyglądu, i z nazwy.

- Zaczęło się w 1993 roku, pod opieką pani profesor Ławrynowicz - mówi Remigiusz Popielarz, dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego. - Ważne jest w tym wszystkim to, żeby pokazać dary lasu nie tylko pod kątem kulinarnym, ale opowiedzieć o roli, jaką grzyby spełniają całym ekosystemie.

Na wystawie można zobaczyć mało znanych przedstawicieli leśnej „rodziny", np. rycerzyka czerwonozłotego, zwanego także cukrówką lub siedzunia sosnowego, przypominającego kalafiora. Oba grzyby są uznawane za jadalne, ale w kuchni wielkiej popularności nie zyskały.

Podczas wydarzenia można spotkać się z mykologiem, czyli znawcą grzybów. Wystawa ma na celu pokazanie różnorodności gatunków, ale także dostarcza wiedzy na temat przechowywania i przyrządzania grzybów.

Wystawa potrwa do wtorku (7 października). W Polsce rośnie ponad 3 tysiące gatunków grzybów.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Tuchola
Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów organizowanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy/fot. Marcin Doliński Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów organizowanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy/fot. Marcin Doliński Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów organizowanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy/fot. Marcin Doliński Borowiki, muchomory, podgrzybki czy kurki to najbardziej znani bohaterowie 32. Wystawy Grzybów organizowanej od 1993 roku przez Tucholski Park Krajobrazowy/fot. Marcin Doliński

Region

Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To Jędruś. Jest apel o pomnik

Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To „Jędruś". Jest apel o pomnik

2025-10-01, 20:49
Już nie raczkuje, a świętuje - roczek Politycy podsumowują program Aktywny Rodzic w regionie

Już nie raczkuje, a świętuje - roczek! Politycy podsumowują program „Aktywny Rodzic" w regionie

2025-10-01, 19:59
Zabytkowa Wieża Ciśnień ma oko na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góry

Zabytkowa Wieża Ciśnień ma „oko" na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góry

2025-10-01, 17:43
Po pożarze mieszkania w toruńskim bloku. 44-latek z zarzutami zaprószenia ognia

Po pożarze mieszkania w toruńskim bloku. 44-latek z zarzutami zaprószenia ognia

2025-10-01, 17:09
Wicepremier na Politechnice Bydgoskiej: To jedna z najwybitniejszych uczelni w kraju

Wicepremier na Politechnice Bydgoskiej: „To jedna z najwybitniejszych uczelni w kraju"

2025-10-01, 16:55
UMK inauguruje nowy rok i rusza z międzynarodowym projektem badawczym o pandemii

UMK inauguruje nowy rok i rusza z międzynarodowym projektem badawczym o pandemii

2025-10-01, 16:10
Kłęby dymu nad bydgoskim Siernieczkiem. Palił się rząd drewnianych szop

Kłęby dymu nad bydgoskim Siernieczkiem. Palił się rząd drewnianych szop

2025-10-01, 14:45
Spłonął sprzęt rolniczy i zbiornik z paliwem. Po pożarze budynku w Dorposzu Chełmińskim [zdjęcia]

Spłonął sprzęt rolniczy i zbiornik z paliwem. Po pożarze budynku w Dorposzu Chełmińskim [zdjęcia]

2025-10-01, 12:47
Są wyniki sekcji zwłok 15-latka, który wypadł z okna bursy szkolnej w Bydgoszczy

Są wyniki sekcji zwłok 15-latka, który wypadł z okna bursy szkolnej w Bydgoszczy

2025-10-01, 11:48

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę