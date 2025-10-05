Uwaga na grzyby! Dwa przypadki ciężkich zatruć odnotowano w Kujawsko-Pomorskiem

Zanim zjemy zebrane grzyby, należy uważnie sprawdzić czy wszystkie są jadalne. / Fot. Damian Klich / archiwum
- W obu przypadkach u pacjentów konieczne były przeszczepy wątroby - informuje Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Pierwszy przypadek dotyczył pacjenta z terenu powiatu grudziądzkiego, który spożył cztery sztuki muchomora zielonawego, dawniej nazywanego muchomorem sromotnikowym. To jeden z najbardziej trujących grzybów w Polsce. Pacjent zgłosił się na SOR do szpitala w Grudziądzu, skąd został przetransportowany w Kliniki Chirurgii i Transplantacji Szpitala Klinicznego w Warszawie. Konieczny był przeszczep wątroby.
- Do drugiego przypadku doszło w powiecie inowrocławskim. Pacjent również zatruł się muchomorem zielonawym. Trafił na SOR w Inowrocławiu, gdzie wykonano płukanie żołądka, a następnie przekazano do Szpitala Klinicznego w Łodzi, a później do Szpitala Klinicznego w Warszawie. Tam również przeprowadzono przeszczep wątroby - mówi Łukasz Betański, rzecznik bydgoskiego sanepidu. - Oba zdarzenia potwierdzają jak ogromne znaczenie dla życia i zdrowia stanowią pomyłki podczas zbierania i spożywania grzybów.
Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się już po kilku godzinach od ich zjedzenia. Najczęstszymi objawami są: nudności, wymioty, ból brzucha i głowy, a także podwyższona temperatura ciała.
Jeśli po zjedzeniu grzybów pojawiają się oznaki zatrucia, należy skontaktować się z numerem alarmowym 999 lub 112, albo przewieźć chorego do szpitala.
Sanepid informuje, że hospitalizacja w przypadku zatruć trwa od kilku do kilkunastu tygodni, a badaniu i leczeniu powinny się poddać wszystkie osoby, które jadły potrawę z grzybami, a nie tylko te, które mają objawy zatrucia.
Do zatruć doszło w sierpniu.
Mówi Łukasz Betański, rzecznik bydgoskiego sanepidu.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę