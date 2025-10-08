Kulinarny eksperyment zakończył się w szpitalu. Dzieci z toruńskiej szkoły z objawami zatrucia [aktualizacja]
Sześcioro dzieci trafiło do toruńskiego szpitala, po zjedzeniu galaretki z glonami. Sprawę wyjaśnia policja. Eksperymentalny posiłek przygotowała zewnętrzna firma, prowadząca zajęcia w szkole.
Aktualizacja: PR PiK ustaliło, że wszystkie dzieci zostały wypisane do domów - informacja z godziny 17:00.
- Sześcioro dzieci w wieku 8 i 9 lat po pokazie źle się poczuło, zdradzając objawy podobne do zatrucia pokarmowego - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.
- Maluchy zostały przewiezione do szpitala. W związku z tym zgłoszeniem policjanci wykonują czynności procesowe polegające między innymi na zabezpieczeniu próbek pokarmu, który został podany dzieciom. O sprawie został też powiadomiony sanepid oraz prokuratura.
Więcej w relacji niżej: