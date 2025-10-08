Kulinarny eksperyment zakończył się w szpitalu. Dzieci z toruńskiej szkoły z objawami zatrucia [aktualizacja]

2025-10-08, 16:01  Michał Zaręba/Redakcja
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Sześcioro dzieci trafiło do toruńskiego szpitala, po zjedzeniu galaretki z glonami. Sprawę wyjaśnia policja. Eksperymentalny posiłek przygotowała zewnętrzna firma, prowadząca zajęcia w szkole.

Aktualizacja: PR PiK ustaliło, że wszystkie dzieci zostały wypisane do domów - informacja z godziny 17:00.


- Sześcioro dzieci w wieku 8 i 9 lat po pokazie źle się poczuło, zdradzając objawy podobne do zatrucia pokarmowego - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.
- Maluchy zostały przewiezione do szpitala. W związku z tym zgłoszeniem policjanci wykonują czynności procesowe polegające między innymi na zabezpieczeniu próbek pokarmu, który został podany dzieciom. O sprawie został też powiadomiony sanepid oraz prokuratura.

Więcej w relacji niżej:

Mówi asp. Dominika Bocian

Mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.

Toruń

Region

Dla ludzi o wielkich sercach. W Fordonie już działa Centrum Wolontariatu [zdjęcia]

Dla ludzi o wielkich sercach. W Fordonie już działa Centrum Wolontariatu [zdjęcia]

2025-10-08, 19:10
Włocławek zapowiada remont mostu im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Koszt: 30 milionów zł

Włocławek zapowiada remont mostu im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Koszt: 30 milionów zł

2025-10-08, 17:20
Śledztwo w sprawie zaginionej Małgorzaty Wnuczek. Policja w Leicester odnalazła ludzkie szczątki

Śledztwo w sprawie zaginionej Małgorzaty Wnuczek. Policja w Leicester odnalazła ludzkie szczątki

2025-10-08, 16:30
Na przetarg nikt się nie zgłosił. Władze UKW: Mamy zainteresowanych kupnem budynku

Na przetarg nikt się nie zgłosił. Władze UKW: „Mamy zainteresowanych kupnem budynku"

2025-10-08, 14:32
Miał wieźć paczkę do Gdańska, pokazał ją policji. Taksówkarz zapobiegł oszukaniu seniora

Miał wieźć paczkę do Gdańska, pokazał ją policji. Taksówkarz zapobiegł oszukaniu seniora

2025-10-08, 13:38
Chciała dobrowolnie poddać się karze, rodzice pokrzywdzonych dzieci powiedzieli nie

Chciała dobrowolnie poddać się karze, rodzice pokrzywdzonych dzieci powiedzieli „nie"

2025-10-08, 11:40
Dęby, klony, grusza czy magnolia Ostatni dzień głosowania na Bydgoskie Drzewo Roku

Dęby, klony, grusza czy magnolia? Ostatni dzień głosowania na Bydgoskie Drzewo Roku

2025-10-08, 10:47
Organizacje pozarządowe ze wsparciem rządu. Promocja programu we Włocławku

Organizacje pozarządowe ze wsparciem rządu. Promocja programu we Włocławku

2025-10-08, 09:55
Czołowe zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Gościeradzu pod Bydgoszczą

Czołowe zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Gościeradzu pod Bydgoszczą

2025-10-08, 08:11

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę