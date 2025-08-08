Sanepid podał nowe informacje w sprawie zatrucia na obozie strażackim w Pile

2025-08-08, 20:27 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Pojawiły się nowe informacje w sprawie zatrucia na obozie w Pile/fot. Pixabay

Nowe informacje w sprawie zatrucia na obozie strażackim w Pile w powiecie tucholskim. Nieprawidłowości w stanie sanitarnym obiektu mogły być czynnikami wspomagającymi zatrucie.

– Nieprawidłowości dotyczyły między innymi: przekroczenia mikrobiologicznego w próbkach wody, braku środków do mycia i osuszania rąk w pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw, stanu higienicznego obieraczki do ziemniaków, nieprawidłowego przechowywania artykułów spożywczych, niewłaściwego stanu technicznego ścian, sufitów, podłogi, regałów, czy też brak dokumentacji HACCP – wymieniał Łukasz Betański rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



Nie można też wykluczyć, że powodem zatrucia były lody, które jedli uczestnicy.



Przypomnijmy, że 28 lipca z podejrzeniem zatrucia pokarmowego do szpitali trafiło 11 dzieci.



U jednej osoby, która uczestniczyła w obozie, wykryto gronkowca.