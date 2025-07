Część dzieci wraca na obóz w Pile. Sanepid sprawdza, czy doszło do zatrucia pokarmowego

Od poniedziałkowego wieczoru do wtorku, do godz. 6:00, straż pożarna interweniowała ponad trzy tysiące razy w związku z nawałnicami. Blisko 200 zdarzeń… Czytaj dalej »

Przypomnijmy: jedenaścioro dzieci z obozu strażackiego w Pile trafiło w niedzielę do szpitali. Objawy wskazywały na zatrucie pokarmowe. Część z nich wciąż jest pod opieką lekarską - w szpitalach w Tucholi i w Bydgoszczy. Do czwartku wszyscy mają opuścić lecznice. Sprawę prawdopodobnego zatrucia pokarmowego na obozie w Borach Tucholskich wyjaśnia Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Trwają badania próbek żywności. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi tucholski sanepid, natomiast próbki badane są w jednostce bydgoskiej. Wyniki badań mają być podane w ciągu dwóch dni. Potencjalne zagrożenie dotyczyło 80 osób.

