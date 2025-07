Czym zatruły się dzieci na obozie w Borach Tucholskich? Są pierwsze wyniki badania sanepidu

2025-07-31, 15:20 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Są pierwsze wyniki badania sanepidu po zatruciu dzieci z obozu w Pile/fot. Pixabay

Przekroczona ilość mikroorganizmów, w tym bakterii z grupy coli w

próbkach wody - to na razie wykazały badania sanepidu, prowadzone w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego na obozie strażackim w Pile, w powiecie tucholskim.

- Na ten moment w zatrzymanych próbkach nie stwierdziliśmy obecności salmonelli. Natomiast w toku są badania w kierunku gronkowców - zarówno próbek żywności, jak i wymazów sanitarnych - informuje Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Jeżeli będą to wyniki dodatnie, to musimy te badania potwierdzić. Dla nas najważniejszą informacją jest to, że nie ma nowych zachorowań.



Doszła także nowa informacja - okazało się, że dzieci spożywały lody. - Ich pochodzenie i przechowywanie mogły wpłynąć na potencjalne zatrucie pokarmowe - informuje rzecznik sanepidu.



Jak informowaliśmy - w niedzielę z podejrzeniem zatrucia pokarmowego do szpitala trafiło 11 dzieci, które brały udział obozie. Większość dzieci już wróciła do swoich domów.