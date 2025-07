Pierwsza taka inicjatywa w gminie. Solec Kujawski otwiera Dzienny Dom Pomocy

2025-07-31, 19:52 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

W Solcu Kujawskim powstaje Dzienny Dom Pomocy dla 20 osób w wieku senioralnym - w tym jedno miejsce, tzw. wytchnieniowe/fot. ilustracyjna, Pixabay

Kolejne miejsca na mapie regionu otwierają się na potrzeby seniorów. W Solcu Kujawskim powstaje Dzienny Dom Pomocy dla 20 osób w wieku senioralnym - w tym jedno miejsce, tzw. wytchnieniowe. Placówkę otwiera Stowarzyszenie im. Sue Ryder. To pierwsza taka inicjatywa w całej gminie. Trwa rekrutacja.

- Pierwszeństwo mają osoby samotne i cierpiące na demencję - mówi Krzysztof Strzelecki, szef stowarzyszenia.



Co ma do zaoferowanie ten dom?

- Opiekę od poniedziałku do piątku, właściwie przez cały dzień, od 8:00 do 16:00. Jest to miejsce przyjazne osobom niesamodzielnym, potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność. To jest dom z całym pakietem dobrodziejstw od, oczywiście, standardowych usług opiekuńczych, poprzez terapię zajęciową, animację, choreoterapię, dogoterapię, wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne i pewnie jeszcze parę innych rzeczy, które wypracujemy w toku pracy - mówił Krzysztof Strzelecki.



Unijny projekt rusza 1 września i potrwa do końca 2027 roku. Na jego realizację soleckie stowarzyszenie pozyskało 2,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz codziennych zajęć dla seniorów, przewidziane są też szkolenia i wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób starszych. Partnerem projektu jest soleckie Centrum Wsparcia Społecznego.



Adres: ul. Powstańców 6; tel. 668-004-631. Formularz zgłoszeniowy jest: TUTAJ