Ręka rękę myje i problem z głowy! Krótka lekcja higieny dla bydgoskich uczniów [zdjęcia]

2025-06-05, 07:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Myjąc ręce unikamy wielu chorób, w tym zatruć pokarmowych - o tym mówiono podczas profilaktycznego spotkania w siedzibie NFZ w Bydgoszczy. Zaproszono na nie uczniów jednej z bydgoskich podstawówek. Dzieci wzięły udział w warsztatach z użyciem specjalnej lampy, dzięki której miały okazję sprawdzić czy ich ręce są czyste/fot. Tatiana Adonis

Myjąc ręce unikamy wielu chorób, w tym zatruć pokarmowych - o tym mówiono podczas profilaktycznego spotkania w siedzibie NFZ w Bydgoszczy. Zaproszono na nie uczniów jednej z bydgoskich podstawówek. Dzieci wzięły udział w warsztatach z użyciem specjalnej lampy, dzięki której miały okazję sprawdzić czy ich ręce są czyste.

- Lampa UV pomaga osobom, które z niej korzystają zobaczyć, jak faktycznie zostały umyte ręce. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Do tego eksperymentu używamy preparatu fluorescencyjnego. Tam, gdzie preparat został prawidłowo położny - dłoń świeci na biało.



- Podstawowe zasady zapobiegania zatruciem pokarmowym to przede wszystkim właśnie higiena osobista. Bardzo duży nacisk należy położyć na higienę rąk, na higienę żywności, odpowiednie przygotowywanie potraw, a także przechowywanie żywności. No i ta czystość ogólna w kuchni również ma bardzo duże znaczenie w zapobieganiu zatruciem pokarmowym.



O tym, jak dbać o higienę dzieciom opowiadały Katarzyna Kruszyna i Joanna Nowak-Rut ze Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza w Bydgoszczy. Dla uczniów przygotowano też strefę zabaw i gier edukacyjnych.



Więcej w relacji Tatiany Adonis: