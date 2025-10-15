Na uczelniach regionu trwa Akademicka Doba Sportu. Można ćwiczyć dzień i noc

2025-10-15, 20:40  Monika Kaczyńska/Redakcja
Akademicka Doba Sportu na UMK/fot. Monika Kaczyńska

Akademicka Doba Sportu na UMK/fot. Monika Kaczyńska

Zumba, nordic walking, pilates i siatkówka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do ogólnopolskiej akcji Akademicka Doba Sportu. W Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK można m.in. spróbować swoich sił na ergometrze.

- Zdecydowałam się na ergometr trochę z ciekawości. Oglądam „Taniec z gwiazdami" i Kasię Zillmann (wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni Polski i Europy - przyp. red.). Ona była taką inspiracją, żeby spróbować. Poza tym uznałam, że ergometr to jest takie dobre ćwiczenie aerobowe. Na początku technicznie nie było za dobrze, ale potem okazało się, że ergometr jest wciągający...

- Chodzi o to, żeby społeczność akademicką, ale nie tylko, zachęcić do wstępowania do sekcji sportowej, do korzystania z obiektów uniwersyteckich w całej Polsce, żeby ludzie wychodzili ze swoich codziennych obowiązków i znaleźli godzinkę - dwie dziennie na aktywność sportową - mówi Michał Słoma, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK.

Akcja rozpoczęła się o 8:00 rano i potrwa do jutra - również do godziny 8:00. Bierze w niej udział również m.in. społeczność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Akcję organizuje Akademicki Związek Sportowy.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
doba, sport, UMK, UKW

