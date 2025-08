Ulica Potulicka w Bydgoszczy ma nową nawierzchnię. Na budowę złożyli się mieszkańcy [zdjęcia]

2025-08-06, 11:15 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Ulica Potulicka w Bydgoszczy została uroczyście otwarta po położeniu nowej nawierzchni/fot: Natasza Trzebuchowska

Nowa nawierzchnia na ulicy Potulickiej na bydgoskim Miedzyniu powstała w ramach funkcjonującego w Bydgoszczy programu 25/75. Mieszkańcy wyłożyli jedną piątą kosztów inwestycji, miasto dołożyło resztę.

– Każdy czeka, aż miasto wszystko zrobi. My powołaliśmy stowarzyszenie i zaczęliśmy działać – mówił Mirosław Mazurkiewicz, pomysłodawca budowy drogi. – Byliśmy 76. pozycją w mieście na budowę ulicy. Stwierdziłem, że w takim razie się jej nie doczekamy. Obliczyliśmy, że wyjdzie nam gdzieś około 10 tysięcy złotych na jedną nieruchomość. Składaliśmy się po tysiąc złotych miesięcznie, aż uzbierała się ta kwota. Mówimy miastu, że „mamy i działamy”.



– Przejście nie było możliwe. Woda pojawiała się od bramy do bramy. Już widać różnicę między poprzednią drogą, a tą obok – zaznaczył jeden z mieszkańców. – Przyjemnie nam się tutaj mieszka. Jest ładnie i czyściej – stwierdziła jedna z kobiet.



– Mamy to po 39 latach, czyli od samego początku, jak tu mieszkam – mówił jeden z mężczyzn.



– Miedzyń, Opławiec i Osowa Góra to są trzy najbardziej poszkodowane osiedla pod tym kątem. Odsetek dróg nieutwardzonych jest tu największy. Pierwszą ulicą w tym programie była Kartuska, też na Miedzyniu. Od tego czasu było już kilkadziesiąt takich inicjatyw. Wiem, że wydanie swoich środków nie jest łatwe, ale tam, gdzie się to udaje, bardzo gratuluję. Powiem w ciemno, że te 30 metrów zostanie zrobionych – podkreślił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, który oficjalnie otworzył ulicę i obiecał mieszkańcom, że utwardzony będzie również fragment łączący ul. Potulicką z drogą dojazdową.