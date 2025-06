Podręczniki poszły w kąt. Czas na wspomnienia i odpoczynek! Koniec roku szkolnego w Żninie

2025-06-27, 15:25 Jolanta Fischer/Redakcja

W Żninie zorganizowano wojewódzkie uroczystości zakończenia roku szkolnego/fot: Jolanta Fischer

W Żnińskim Domu Kultury odbywają się wojewódzkie uroczystości zakończenia roku szkolnego. To okazja do odpoczynku, ale i zadumy, bowiem początek wakacji zbiega się z jubileuszem 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

Życzenia wszystkim uczniom złożyła kujawsko-pomorska kurator oświaty, Grażyna Dziedzic. – Myślę, że przede wszystkim wypoczynku, odpoczynku od takiej codzienności uczniowskiej, ale to nie znaczy, że nie mają sięgać po książkę. To nie znaczy, że nie mają rozwijać swoich pasji, bo pewno tego czasu na co dzień zawsze brakuje. Chodziłam do szkoły w Bydgoszczy, do I Liceum, tam się rozwijałam i wydawało mi się, że już wtedy jestem dojrzała. Też poznałam tam swojego męża, więc pierwsze etapy zakochania, które się przeżywało, są przez całe życie wspominane.



Wspomnieniami ze szkolnej ławy chętnie dzielili się także absolwenci placówki.



– Wspomnienia ogromne, bo jestem jednym z pierwszych absolwentów tej szkoły. Najbardziej to chyba nawet nie tylko ja, wspominamy pana Chełmińskiego. Niesamowicie nas kosił w pierwszej i drugiej klasie – opowiadał jeden z absolwentów.



– Tylko najlepsze wspomnienia. Można powiedzieć innym, że jesteśmy tutaj, bo chodziliśmy tu. Jest z nami nasza pani profesor. Wychowawczyni od serca. Naprawdę, takie niezbywalne wartości, które otrzymaliśmy od pani profesor przez całe cztery lata edukacji – wspomniała kobieta.



– Pracowałam 40 lat w tej szkole. Jak rozpoczynała się historia tej placówki, była nas piątka nauczycieli. Były duże wyzwania. Odziedziczyliśmy budynek po szkole podstawowej, był koszmarny. Przez kilka lat byliśmy placem budowy, ale się udało. Szkoła istnieje, utworzono więcej kierunków, a absolwenci byli doskonale przygotowani do pracy zawodowej – dodała Maria Tawelska, była nauczycielka.



O swoich wrażeniach opowiadali też obecni uczniowie szkoły w Żninie. – Wytęsknione i wyczekane wakacje, zdecydowanie.



– Najwięcej trudności sprawiała nam biologia, mam z niej najgorsze oceny, ale się udało – mówiła jedna z uczennic.



Część myślami jest już przy wakacjach w Chorwacji, a inni chcą poświęcić ten wolny czas na pracę.



– Czego się można spodziewać po 60-latku? Myślę, że właśnie tego. Doświadczenia, ale jeszcze wielu możliwości – opisał Tomasz Ratajczak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie.



Nastąpiło również odsłonięcie pamiątkowego muralu, nawiązującego do patrona szkoły – Komisji Edukacji Narodowej. Mural wykonał jeden z byłych uczniów palcówki.