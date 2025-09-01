Rocznica wybuchu II wojny światowej. Oficjalne uroczystości i nocna akcja harcerzy

2025-09-01, 07:55  Redakcja
Na Starym Rynku uroczystości odbędą się zgodnie z ceremoniałem wojskowym/fot. bydgoszcz.pl

1 września 1939 roku rozpoczął się jeden z najtrudniejszych rozdziałów w historii Polski, Europy i świata. W najbliższy poniedziałek, 1 września, władze miasta i regionu oddadzą cześć poległym i złożą hołd bohaterom.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Bydgoszcz gen. dyw. Dariusz Mendrala zapraszają na uroczyste obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Rozpoczną się one ok. godz. 16:00 na Starym Rynku, a poprzedzone zostaną mszą św. w intencji Ojczyzny, która odprawiona zostanie o godz. 15:00 w Katedrze Bydgoskiej.

Na Starym Rynku uroczystości odbędą się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Wcześniej, o godzinie 14:00, planowane jest uroczyste złożenie kwiatów na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.
Tradycyjnie już Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL przeprowadza akcję Nocna Zmiana Miasta z 31 sierpnia na 1 września, polegającą na przyozdobieniu bydgoskich pomników i tablic upamiętniających wydarzenia oraz postaci związane z II Wojną Światową biało-czerwonymi kokardami, zapalone zostaną także przekazane przez miasto znicze.

