Dramatyczna sobota na polskich drogach. Zdarzyło się 65 wypadków. Osiem osób zginęło

Policjanci z bydgoskiej Komendy Miejskiej w czasie akcji „Bezpieczny pieszy”/fot: KMP w Bydgoszczy/archiwum

Poza wypadkami, interwencje dotyczyły także kierowców jadących w stanie nietrzeźwym. Zatrzymano aż trzystu siedemdziesięciu dziewięciu kierujących pod wpływem alkoholu.

Komenda Główna policji przekazała najnowsze dane dotyczące weekendowej soboty przed końcem wakacji.

Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, brawura, wymuszanie pierwszeństwa i niedostosowanie prędkości do panujących warunków. O przestrzeganie tych zasad apeluje aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. - Szczególnie teraz, kiedy jest bardzo dużo powrotów z wakacji z urlopów - podkreśla.



Na niedzielę i poniedziałek przypada szczyt wakacyjnych powrotów. Podinspektor Robert Opas z biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zapowiada, że na drogach będzie więcej patroli grup Speed policyjnych dronów i śmigłowców. Funkcjonariusze zapowiadają nie tylko kontrolę, ale też pomoc w sprawnym przemieszczaniu się.

- Proszę stosować się do ich polecenia. My będziemy starać się rozładowywać te zatory.



Od początku września policja zapowiada wzmożone patrole w pobliżu placówek oświatowych oraz kontrolę przewożenia dzieci .