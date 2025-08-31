Dramatyczna sobota na polskich drogach. Zdarzyło się 65 wypadków. Osiem osób zginęło

2025-08-31, 11:00  IAR/Redakcja
Policjanci z bydgoskiej Komendy Miejskiej w czasie akcji „Bezpieczny pieszy”/fot: KMP w Bydgoszczy/archiwum

Policjanci z bydgoskiej Komendy Miejskiej w czasie akcji „Bezpieczny pieszy”/fot: KMP w Bydgoszczy/archiwum

Poza wypadkami, interwencje dotyczyły także kierowców jadących w stanie nietrzeźwym. Zatrzymano aż trzystu siedemdziesięciu dziewięciu kierujących pod wpływem alkoholu.

Komenda Główna policji przekazała najnowsze dane dotyczące weekendowej soboty przed końcem wakacji.
Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, brawura, wymuszanie pierwszeństwa i niedostosowanie prędkości do panujących warunków. O przestrzeganie tych zasad apeluje aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. - Szczególnie teraz, kiedy jest bardzo dużo powrotów z wakacji z urlopów - podkreśla.

Na niedzielę i poniedziałek przypada szczyt wakacyjnych powrotów. Podinspektor Robert Opas z biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zapowiada, że na drogach będzie więcej patroli grup Speed policyjnych dronów i śmigłowców. Funkcjonariusze zapowiadają nie tylko kontrolę, ale też pomoc w sprawnym przemieszczaniu się.
- Proszę stosować się do ich polecenia. My będziemy starać się rozładowywać te zatory.

Od początku września policja zapowiada wzmożone patrole w pobliżu placówek oświatowych oraz kontrolę przewożenia dzieci .

SPEC Policja o wypadkach w czasie powrotow z wakacji

Region

Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy otworzy nową artystyczną przestrzeń

Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy otworzy nową artystyczną przestrzeń

2025-08-31, 08:03
Strzelno najsłodszym miastem w Polsce. Trwa Festiwal SłodkoFest

Strzelno najsłodszym miastem w Polsce. Trwa Festiwal SłodkoFest

2025-08-30, 21:21
Wypadek na trasie Toruń-Bydgoszcz. Na DK10 ciężarówka zderzyła się z dwoma samochodami

Wypadek na trasie Toruń-Bydgoszcz. Na DK10 ciężarówka zderzyła się z dwoma samochodami

2025-08-30, 20:30
Czarne chmury nad Kanałem Bydgoskim ku pamięci Leonarda Pietraszaka

„Czarne chmury” nad Kanałem Bydgoskim ku pamięci Leonarda Pietraszaka

2025-08-30, 19:59
Bydgoszcz. Poszukiwani chętni do akcji Do pracy jadę rowerem. Czekają nagrody

Bydgoszcz. Poszukiwani chętni do akcji „Do pracy jadę rowerem". Czekają nagrody

2025-08-30, 18:25
Śmiertelny wypadek w Papowie Toruńskim w gminie Łysomice

Śmiertelny wypadek w Papowie Toruńskim w gminie Łysomice

2025-08-30, 16:57
Lato w rytmie PiK-a. Wielki finał akcji w Kijewie Królewskim [zdjęcia]

„Lato w rytmie PiK-a". Wielki finał akcji w Kijewie Królewskim [zdjęcia]

2025-08-30, 16:40
Sztynwag. Samochód uderzył w liny energochłonne na S5

Sztynwag. Samochód uderzył w liny energochłonne na S5

2025-08-30, 16:15
VI Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia [zdjęcia i wideo]

VI Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia [zdjęcia i wideo]

2025-08-30, 15:37

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę