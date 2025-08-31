Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy otworzy nową artystyczną przestrzeń

2025-08-31, 08:03 Jolanta Fischer / Redakcja

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości przed Domem Ukraińskim w Bydgoszczy. / Fot. Jolanta Fischer

To lokal, który znajduje się tuż obok dotychczasowej siedziby. Odbywać się w nim będą zajęcia, głównie dla dzieci i młodzieży.

- Przygotowaliśmy ofertę 11 zajęć. Niektóre są finansowane przez miasto w ramach różnych projektów, pozostałe będą płatne. Ale to kwota przystępna dla Ukraińców i dużych rodzin- mówi Stanislaw Patras z Domu Ukraińskiego. - Będzie nauka tańca, kultura sceniczna, rysowanie dla dzieci i nauka szycia dla dorosłych, twórcza kuchnia, graficzny design, rozwijanie logiki u dzieci.



Otwarcie lokalu planowane jest na wrzesień, jednak już dziś można zapisywać się na poszczególne zajęcia: bezpośrednio w Domu Ukraińskim (ul. Jezuicka 5) lub pod numerem telefonu: 667-467-150.