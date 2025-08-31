Autobusy szkolne zaraz wyjeżdżają na drogi. Służby zapowiadają wzmożone kontrole

2025-08-31, 11:40  Tatiana Adonis/Redakcja
Autobusy szkolne będą kontrolowane przez Inspektorów Transportu Drogowego/fot. materiały Inspekcji/archiwum

Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Bydgoszczy zapowiada kontrole autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół. Inspektorzy z regionu wezmą pod lupę stan techniczny pojazdów, będą też zwracali uwagę na trzeźwość kierujących.

- Kontrole rozpoczną się wraz z początkiem roku szkolnego - mówi Krzysztof Nowak, naczelnik wydziału inspekcji. - Wzorem nad ubiegłych mamy rozplanowane 4 tygodnie września. We wszystkich 144 gminach, nasi inspektorzy będą prowadzić kontrolę przewoźników, którzy trudnią się dowozem dzieci i młodzieży do placówek szkolnych i wychowawczych. W ubiegłym roku tych autobusów na pierwszy rzut „zrobiliśmy" niespełna 400, i z tych 400 - tylko i aż - do 42 autobusów mieliśmy uwagi związane ze stanem technicznym.

Krzysztof Nowak przyznaje, że w poprzednich latach autobusy szkolne wypadały gorzej niż inne kontrolowane pojazdy.

- W tym sektorze przewozów drogowych autobusy, kiedyś nazywane gimbusami, wypadały najsłabiej. Nasi inspektorzy wykrywali bardzo dużo usterek, ponad 20 procent. Teraz zbliżamy się do 10 procent. W ubiegłym roku, mówiąc o ocenie szkolnej, było to 4 z minusem. Mam nadzieję, że w tym roku szkolnym ten minus uda się zlikwidować.

Autobusom, w których zostaną stwierdzone nieprawidłowości, inspektorzy ponownie przyjrzą się w październiku.

Mówi Krzysztof Nowak, naczelnik wydziału inspekcji WITD Bydgoszcz

Mówi Krzysztof Nowak, naczelnik wydziału inspekcji WITD Bydgoszcz

